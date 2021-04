Prosegur cria plano de descarbonização para se adiantar 10 anos ao acordo de Paris

A Prosegur iniciou um projeto de compensação de emissões de CO2 com o objetivo de alcançar o seu compromisso de descarbonização até 2040, ou seja, dez anos antes do estabelecido pelo Acordo de Paris. O plano arranca com a compensação de emissões de CO2 geradas pelas operações da empresa na Europa, através de um projeto de gestão de resíduos localizado no Rio de Janeiro, no Brasil, que, desde a sua implementação, já evitou a emissão para a atmosfera de mais de 2,5 milhões de toneladas de CO2 (Redução Certificada de Emissões).

De forma gradual, a Prosegur irá alargar este programa de compensação de emissões aos 26 países em que opera. A próxima região a entrar neste projeto será a Ásia-Pacífico, à qual se seguirá a América Latina.





Antonio Rubio, Secretário-Geral da Prosegur, salienta: "A escolha do Brasil para iniciar o projeto de compensação da pegada de carbono não é um acaso. Este é um dos mercados mais relevantes para a empresa e uma das áreas com maior biodiversidade no mundo. Na Prosegur, estamos profundamente orgulhosos da nossa contribuição para o cumprimento do Acordo de Paris. Estamos convencidos de que fazer do mundo um lugar mais seguro, passa também por fazer do mundo um lugar mais sustentável".





Esta iniciativa, na qual a Prosegur é pioneira no sector da segurança privada a nível global, dá continuidade às medidas já implementadas para reduzir as emissões produzidas pelas atividades da empresa. Assim, é importante destacar algumas ações, como a redução de 10% nas emissões de CO2 em perímetro constante em 2020; a substituição de 10% dos veículos da frota para híbridos e/ou elétricos; ou o consumo total de energia ser proveniente de fontes renováveis de Espanha.

Todas estas iniciativas fazem parte do Plano Diretor de Sustentabilidade que o Conselho de Administração da empresa aprovou na sua última reunião. Este plano demonstra o empenho da Prosegur no processo de transformação para uma sociedade global sustentável, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. De facto, a empresa integrou todos os 17 ODS na sua estratégia empresarial e de gestão, na qual trabalha de forma intensa em dez, que são aqueles em que a Prosegur pode, realmente, fazer a diferença.

O Plano Diretor de Sustentabilidade está estruturado em quatro áreas principais de ação: Ética, Transparência e Governance; Pessoas; Segurança no Trabalho e Ambiente. No total, existem 63 iniciativas específicas para as quais a Prosegur definiu um conjunto de indicadores detalhados que permitem medir o seu impacto e evolução. Para além disso, criou-se um Comité de Sustentabilidade, liderado pelos membros do Comité de Direção, cuja principal tarefa será definir os objetivos, planos de ação e práticas da empresa nesta área. Com a criação deste órgão e a nova função de supervisão por parte da Comissão de Sustentabilidade, Governança Corporativa, Nomeações e Remunerações, a sustentabilidade configura-se como uma linha de ação prioritária para a Prosegur. Por fim, é de referir que a remuneração variável da direção da empresa está ligada à realização dos objetivos de sustentabilidade da empresa.