O Santander, em parceria com o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV, vão distinguir os protagonistas que mais se destaquem no tecido empresarial, contribuindo para a economia nacional.

Prémio Santander “Portugal Inspirador” em parceria com Cofina

O Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV juntaram-se ao Santander Portugal para prestigiar aqueles que mais se destacam no tecido empresarial português e que mais contribuem para a economia nacional.

O "Prémio Portugal Inspirador" decorre ao longo de cinco meses, entre outubro deste ano e março de 2022, e assume-se como o maior prémio nacional de empresas e personalidades em destaque em vários sectores de atividade. Na base, estão quatro temáticas fundamentais – Agricultura; Turismo e Serviços; Sustentabilidade e Economia Social; e Inovação, Tecnologia e Indústria – definindo-se para cada uma delas 3 categorias de prémio: Grande Empresa, PME e Personalidade do Ano. Daqui sairá não apenas um vencedor, mas também duas menções honrosas a atribuir nas duas primeiras categorias.

A iniciativa arranca hoje com uma grande entrevista realizada pela diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, ao CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida.

O projeto conta com a realização de quatro talks distintas, sobre as temáticas escolhidas, a realizar entre novembro e fevereiro do próximo ano e que promete reunir especialistas de cada área, promovendo o debate de ideias e a troca de experiências.

Os vencedores nas diversas categorias do "Prémio Portugal Inspirador" são escolhidos por um júri independente que integra diversas personalidades de destaque nas diferentes áreas distinguidas.

Toda a iniciativa contará com um microsite onde vai ser possível acompanhar a par e passo todos os conteúdos e vídeos que vão sendo disponibilizados em torno das quatro temáticas: Agricultura; Turismo e Serviços; Sustentabilidade e Economia Social; e Inovação, Tecnologia e Indústria. Está ainda prevista uma forte amplificação no Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV.

O Prémio Portugal Inspirador encerra com uma cerimónia de entrega de troféus aos 12 vencedores e também das 16 menções honrosas.

Pedro Castro e Almeida, presidente da Comissão Executiva do Santander Portugal, sublinha que "em todas as disrupções, podemos encontrar líderes da nossa sociedade que deram o exemplo. Há pessoas que nos inspiraram, há empresas que se superaram, há empreendedores que nos surpreenderam. É para eles que queremos desenvolver esta iniciativa, são eles que são objeto do nosso reconhecimento."