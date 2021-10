Bienal Internacional da Cerâmica Artística de Aveiro

Durante três meses será possível assistir a várias iniciativas na Cidade: exposições, Residência Artística, lançamento de livros e revistas, workshops e ateliers, programa para famílias, conferências, debates e visitas guiadas.

A edição 2021 da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro é inaugurada no sábado, dia 30 de outubro, pelas 16h00, no Museu de Aveiro/Santa Joana e contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves.





A inauguração integra o momento da entrega dos prémios aos vencedores do concurso internacional, seguindo-se a visita à exposição principal e aos diferentes locais onde se realizam as outras exposições, que vai decorrer até 30 de janeiro de 2022, nos Museus de Aveiro.









O júri, presidido por Benedetta Diamanti, diretora da European Route Of Ceramics, Association, selecionou 128 obras, num universo de 477 candidaturas apresentadas.

Os restantes jurados foram a Diretora do Museum of Ceramics – Dinamarca, Pia Wirnfeldt, Diretor do Museu de Cerâmica de Argentona, Barcelona, Espanha, Oriol Calvo Vergés, Vereador da Câmara Municipal de Aveiro; Miguel Capão Filipe, representante da Fábrica Vista Alegre – Sénior Designer, Alda Tomás – Coordenadora da Equipa de Design e IDPool-Marketing & Design de Produto, representante da Universidade de Aveiro [PCI e DeCA], Teresa Franqueiro e Diretora do Museu de Olaria, Barcelos, _Cláudia Milhazes, teve um trabalho complexo e muito desafiante pela quantidade e qualidade de obras apresentadas a concurso.





Responderam ao concurso, em condição regular, para a Bienal 2021, 298 artistas, com 477 trabalhos artísticos de cerâmica. Os 298 artistas, representam 37 países, batendo-se assim um novo record de candidaturas à Bienal de Aveiro.





Apresentamos os 37 Países que participaram no Concurso: África do Sul; Alemanha; Argentina; Austrália; Áustria; Bélgica; Brasil; China; Coreia do Sul; Croácia; Dinamarca; Eslovénia; Espanha; Estados Unidos da América; França; Grécia; Hungria; Inglaterra; Israel; Itália; Japão; Lituânia; Luxemburgo; Moldávia; México; Pais de Gales; Países Baixos; Peru; Polónia; Portugal; Rússia; Sérvia; Suécia; Suíça; Taiwan; Turquia e Ucrânia.