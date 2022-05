Praia da Mina de S. Domingos conquista Bandeira Azul

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

A Praia da Albufeira da Tapada Grande, na Mina de S. Domingos, recebe pelo 11º ano consecutivo a Bandeira Azul, o mais importante galardão de qualidade para uma Zona Balnear.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade que distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre.





Um esforço e um empenho no qual a Autarquia de Mértola se tem vindo a empenhar e a desenvolver e que se traduzem nos excelentes resultados e galardões de qualidade alcançados, transformando este local num verdadeiro e autentico oásis alentejano, tendo inclusive recebido inúmeros elogios internacionais.









Recorde-se que, a Praia da Albufeira da Tapada Grande, localizada no concelho de Mértola, na localidade da Mina de São Domingos, foi eleita em 2017, nos World Travel Awards (os Óscares do turismo) como o melhor destino europeu na categoria "Praias Interiores".

Neste ano de 2022 continuam as comemorações dos 35 anos do Programa Bandeira Azul, com o mote "Ajuda o Mar a Contar Outra História".





A época balnear está prevista entre 1 de junho e 15 de setembro de 2022.