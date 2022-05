Museu do Pão celebra o Dia Internacional dos Museus

Uma iniciativa do ICOM - Conselho Internacional de Museus, com uma programação especial no Museu do Pão

O Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente a 18 de maio, foi estabelecido em 1977 pelo ICOM para aumentar a consciencialização pública sobre o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade, lançando a cada ano um novo tema celebrado por museus de todo o mundo. Este ano, o Museu do Pão, em Seia, associa-se a este evento internacional com uma programação alinhada com o tema definido e reforçando os laços do museu com a sociedade através de atividades culturais para todos os públicos.

O Poder dos Museus





Em 2022, sob o mote "O Poder dos Museus", destaca-se o poder dos museus para transformar o mundo, como lugares incomparáveis de descoberta que ensinam sobre o passado e abrem horizontes para novas ideias – dois passos essenciais na construção do futuro melhor. Os museus desempenham um relevante papel de intervenção na sociedade através da sua relação com a comunidade, com a cultura e com a educação.

Atividades para todos no Museu do Pão





O Museu do Pão associa-se a este evento com um programa diversificado e acessível a todos. Na noite de 14 de maio, as famílias serão convidadas a amassar o seu próprio pão, que será cozido no forno a lenha do museu, enquanto aprendem mais sobre o Pão e sobre a sua História. Cada família terá a oportunidade de cunhar o seu pão, da mesma forma que era feito no passado nos fornos comunitários, para distinguir o pão de cada família. Os cunhos, também conhecidos por pintadeiras, chaveiros ou carimbos serviam para marcar a massa antes de a levar ao forno e como símbolo de expressão popular, assumiam o papel de afirmação de famílias mais abastadas. O povo fazia as marcas na base com cunhos simples e os nobres na parte de cima do pão, com cunhos elaborados.