A BOLA DE BERLIM COMO NUNCA A PROVOU JÁ CHEGOU AO CONTINENTE – e tem assinatura da swee

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Esta receita exclusiva, com sabor a Manga Red Velvet e menos 30% de açúcar, é um convite a sentir o verão a cada dentada.



Bolas de Berlim Manga Red Velvet com 30% menos açúcar

Este ano, há uma nova razão para antecipar os dias de verão: o Continente lança uma edição especial de Bola de Berlim, desenvolvida em parceria com a Swee, que promete conquistar toda a gente.

Esta edição especial destaca-se pela recriação do sabor original do irreverente gelado da Swee, uma explosão tropical e sofisticada de sabores. O seu interior cremoso e fresco, que combina o doce da manga e o Red Velvet de framboesa, contrasta com a cobertura açucarada e promete adoçar os momentos de descontração dos dias mais quentes — porque há tradições que não se dispensam, especialmente quando se saboreiam ao sol.

Com menos 30% de açúcar, esta nova Bola de Berlim foi pensada para quem procura indulgência e frescura, sem abdicar do prazer. Ideal para acompanhar tardes demoradas à beira-mar ou pequenas pausas que sabem a férias.

“Na pastelaria do Continente estamos sempre a inovar - e este verão não será diferente. Desafiámos a Swee a desenvolver um dos nossos sabores exclusivos de Bolas de Berlim, uma combinação surpreendente e diferenciadora, que ficará na memória de todos os nossos clientes”, destaca Catarina Simões, Diretora de Padaria e Pastelaria do Continente.

“Desde a criação da Swee que sempre procurámos explorar novos formatos e sabores diferenciadores, e a parceria com o Continente foi mais um passo que demos para concretizar este objetivo. Aceitámos este desafio e o resultado está à vista: uma Bola de Berlim fresca e cremosa, com uma combinação de ingredientes e texturas que espelha a nossa identidade, e que chega agora a todos os cantos do país”, reforça Marta Galvão Faria, Brand Manager da Swee.

Esta novidade, acabada de chegar à pastelaria do Continente, está disponível em loja e no Continente Online, em packs de 2 unidades, por 2,19€.

O Continente é a marca de retalho alimentar da MC. Com 40 anos, foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza mais de 400 lojas em todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e responde a diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente Modelo (Grande Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança). Sustentabilidade, Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em todos os formatos.