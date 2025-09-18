Ovar, Estarreja e Murtosa desafiam a ir “Ria Adentro”

Autarquias assinalam o Dia Mundial do Turismo juntas com caminhada fotográfica pela Ria de Aveiro.

Para assinalar o Dia Mundial do Turismo, no sábado, 27 de setembro, os Municípios de Ovar, Estarreja e Murtosa promovem, juntos, uma caminhada fotográfica que promete explorar o património natural dos três territórios. A ação integra a campanha “Ria Adentro”, um projeto de promoção turística que junta estas autarquias, numa estratégia concertada para a promoção de um dos elementos naturais mais icónicos e diferenciadores que partilham: a Ria de Aveiro.



É mais um convite para ir “Ria Adentro”, à descoberta da autenticidade de uma região e encontrar a Ria por inteiro, no esplendor da sua serenidade. A caminhada fotográfica pela Ria de Aveiro, inicia-se no CAO – Centro de Arte de Ovar, às 9h00, com destino ao primeiro ponto de interesse: o Bio Ria em Estarreja, às 9h30.

A paragem seguinte será no concelho da Murtosa, está marcada para as 11h00 e contempla uma visita aos Cais da Cambeia e do Bico.

O almoço será no Parque da Antuã (com possibilidade de piquenique ou junto ao café do parque), em Estarreja, às 13h00.

Já da parte da tarde, tempo ainda para descobrir, a partir das 14h30, o Cais da Bestida, na Murtosa.

A última proposta é no concelho de Ovar: uma visita à Barrinha de Esmoriz, marcada para as 15h30.

O regresso dos participantes ao CAO está previsto para as 18h00. Esta ação é dirigida a profissionais do setor do turismo, empresários, empreendedores, gestores e outros interessados e visa a qualificação dos trabalhadores do setor.

A participação é gratuita e inclui o transporte, sendo o ponto de encontro no Centro de Arte de Ovar. As inscrições podem ser aqui efetuadas.

Lançada em 2020, a campanha “Ria Adentro”, promovida em conjunto pelos municípios de Ovar, Estarreja e Murtosa, visa promover os três territórios através da consolidação de um produto turístico integrado que valoriza a identidade e a autenticidade de cada um deles. Assim, as ações previstas no âmbito desta campanha têm como principal objetivo a valorização do património cultural e natural, como forma de atração de novos visitantes, aumentando a sua permanência no território, a dinamização da economia local e a criação de sinergias entre os vários agentes económicos e turísticos.