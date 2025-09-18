Ovar, Estarreja e Murtosa desafiam a ir “Ria Adentro”

Autarquias assinalam o Dia Mundial do Turismo juntas com caminhada fotográfica pela Ria de Aveiro.
Para assinalar o
Dia Mundial do Turismo, no sábado, 27 de setembro, os Municípios de Ovar,
Estarreja e Murtosa promovem, juntos, uma caminhada fotográfica que promete
explorar o património natural dos três territórios. A ação integra a campanha
“Ria Adentro”, um projeto de promoção turística que junta estas autarquias,
numa estratégia concertada para a promoção de um dos elementos naturais mais
icónicos e diferenciadores que partilham: a Ria de Aveiro.
Autarquias de Estarreja, Ovar e Murtosa promovem o turismo na Ria de Aveiro
É mais um convite
para ir “Ria Adentro”, à descoberta da autenticidade de uma região e encontrar
a Ria por inteiro, no esplendor da sua serenidade. A caminhada fotográfica pela
Ria de Aveiro, inicia-se no CAO – Centro de Arte de Ovar, às 9h00, com destino
ao primeiro ponto de interesse: o Bio Ria em Estarreja, às 9h30.
A paragem seguinte
será no concelho da Murtosa, está marcada para as 11h00 e contempla uma visita
aos Cais da Cambeia e do Bico.
O almoço será no
Parque da Antuã (com possibilidade de piquenique ou junto ao café do parque),
em Estarreja, às 13h00.
Já da parte da
tarde, tempo ainda para descobrir, a partir das 14h30, o Cais da Bestida, na
Murtosa.
A última proposta
é no concelho de Ovar: uma visita à Barrinha de Esmoriz, marcada para as
15h30.
O regresso dos
participantes ao CAO está previsto para as 18h00. Esta ação é
dirigida a profissionais do setor do turismo, empresários, empreendedores,
gestores e outros interessados e visa a qualificação dos trabalhadores do
setor.
Lançada em 2020, a
campanha “Ria Adentro”, promovida em conjunto pelos municípios de Ovar,
Estarreja e Murtosa, visa promover os três territórios através da consolidação
de um produto turístico integrado que valoriza a identidade e a autenticidade
de cada um deles. Assim, as ações
previstas no âmbito desta campanha têm como principal objetivo a valorização do
património cultural e natural, como forma de atração de novos visitantes,
aumentando a sua permanência no território, a dinamização da economia local e a
criação de sinergias entre os vários agentes económicos e turísticos.
Ovar, Estarreja e Murtosa desafiam a ir “Ria Adentro”
Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro