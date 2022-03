Objetivos para transformar o nosso mundo: a igualdade de género

Igualdade de Género – Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas, em todo o mundo (programa), que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã, no próximo dia 3 de março às 14 horas, com a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho.



A Fundação INATEL tem a honra de organizar o debate subordinado ao tema do ODS n.º 5que terá lugar noda, no próximo diaàs, com a presença da Esta ação surge enquadrada na iniciativa "Desafio 2030 – Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável", no âmbito da qual a Fundação INATEL promove um ciclo de 17 debates temáticos subordinados aos "17 Objetivos para Transformar o Nosso Mundo", propostos pela ONU.



Este ciclo de debates constitui uma resposta a uma forte ambição interna de participação na discussão sobre a sustentabilidade, presente e futura, da nossa sociedade. Ainda que esta iniciativa surja no enquadramento mais amplo da proposta da ONU, pretende-se que a discussão e reflexão em torno de cada uma das 17 temáticas se ajuste à realidade portuguesa com as suas especificidades e dinâmicas locais e regionais.



210 027 142 ou do endereço 2 de março. Os interessados podem assistir ao evento, mediante reserva prévia, através do contacto telefónicoou do endereço inatel.social@inatel.pt , até ao próximo dia