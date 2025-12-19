Sábado – Pense por si

O MAIOR PARQUE DE DVERSÕES INDOOR DO PAÍS ESTÁ DE REGRESSO À FIL

A partir de 6ª feira com atrações para todas as idades

De 12 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, a FIL, no Parque das Nações, volta a transformar-se no maior parque de diversões indoor do país com mais uma edição da Diverlândia. Organizado pela Fundação AIP, através da Lisboa FCE, o evento ocupa mais de 10.000 m² de animação num ambiente climatizado, seguro e acessível, preparado para receber famílias e visitantes de todas as idades.

Entre as atrações emblemáticas destacam-se o Extreme Radical, o Carrossel Royal, a Mega Pista de carrinhos de choque, o Maxi Dance, o Mega Kanguru, bem como equipamentos de adrenalina para os mais corajosos, como o Breakdance e o icónico Matterhorn.

A edição 2025/2026 apresenta ainda novas experiências de Realidade Virtual, com aventuras imersivas e desafios interativos. A oferta gastronómica inclui farturas, algodão doce, hambúrgueres, kebabs, bifanas, crepes e as tradicionais bebidas de época.

Informações úteis:

Carregamento de cartões virtuais: https://3cket.com/pt/event/diverlandia-2025

Entrada: 2,00 €

Diversões: a partir de 3,00 € por volta

Condições especiais: Escolas; Festas de Natal de empresas; Team Building e Festas de Aniversário.

Sabe mais em: diverlandia.fil.pt

