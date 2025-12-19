CONTINENTE LANÇA EDIÇÃO LIMITADA DE GUARDANAPOS

QUE PROMOVE A PARTILHA E A DIVERSÃO ‘À MESA COM TODOS’

Cada refeição pode ser um ponto de encontro para histórias e sorrisos com a nova edição limitada de guardanapos do Continente, já disponível em lojas selecionadas por todo o país e no Continente Online.



Continente lança edição especial de guardanapos para promover a conversa.

Este Natal, o Continente celebra aquilo que realmente importa: estarmos juntos. Para tornar este momento ainda mais especial, a marca apresenta uma edição limitada de guardanapos que é perfeita para desbloquear conversas à mesa e tornar cada refeição ainda mais divertida.

“Se o Pai Natal fosse demitido, quem na nossa família o substituiria melhor?”, “Quem é o verdadeiro ‘Chef Michelin’ da família?” ou “Quem é o melhor contador de histórias da família?” são algumas das perguntas que convidam as famílias a transformar cada refeição em momentos de verdadeira partilha e muitos risos.

Para prolongar a experiência, cada guardanapo inclui ainda um QR Code que dá acesso a um jogo online com novos temas - também disponível em feed.continente.pt/a-mesa-com-todos -, garantindo que a conversa continua e que a mesa se torna um verdadeiro espaço de ligação.

Desenvolvida em parceria com a Renova, esta novidade já está disponível em lojas Continente, Continente Modelo*, e no Continente Online (Portugal Continental). Cada embalagem tem um PVP de 1€ e inclui 20 guardanapos.

Ideais para almoços e jantares de família ou como sugestão original para trocas de presentes, estes guardanapos refletem o compromisso do Continente em apoiar as rotinas das famílias, promovendo não só uma alimentação equilibrada, mas também o reencontro à mesa.

Porque, se a vida passa a comer, que passe a ser mais como no Natal: ‘À mesa com todos’.