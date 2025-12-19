CONTINENTE LANÇA EDIÇÃO LIMITADA DE GUARDANAPOS

QUE PROMOVE A PARTILHA E A DIVERSÃO ‘À MESA COM TODOS’
Cada refeição pode ser um ponto de encontro
para histórias e sorrisos com a nova edição limitada de guardanapos do
Continente, já disponível em lojas selecionadas por todo o país e no Continente
Online.
Continente lança edição especial de guardanapos para promover a conversa.
Este Natal, o
Continente celebra aquilo que realmente importa: estarmos juntos. Para tornar
este momento ainda mais especial, a marca apresenta uma edição limitada de
guardanapos que é perfeita para desbloquear conversas à mesa e tornar cada
refeição ainda mais divertida.
“Se o Pai Natal fosse
demitido, quem na nossa família o substituiria melhor?”, “Quem é o verdadeiro
‘Chef Michelin’ da família?” ou “Quem é o melhor contador de histórias da
família?” são algumas das perguntas que convidam as famílias a transformar cada
refeição em momentos de verdadeira partilha e muitos risos.
Para prolongar a
experiência, cada guardanapo inclui ainda um QR Code que dá acesso a um jogo
online com novos temas - também disponível em feed.continente.pt/a-mesa-com-todos -, garantindo que a conversa continua e que a mesa se
torna um verdadeiro espaço de ligação.
Desenvolvida em
parceria com a Renova, esta novidade já está disponível em lojas Continente,
Continente Modelo*, e no Continente Online (Portugal Continental). Cada embalagem tem um PVP de
1€ e inclui 20 guardanapos.
Ideais para almoços e
jantares de família ou como sugestão original para trocas de presentes, estes
guardanapos refletem o compromisso do Continente em apoiar as rotinas das
famílias, promovendo não só uma alimentação equilibrada, mas também o
reencontro à mesa.
Porque, se a vida passa
a comer, que passe a ser mais como no Natal: ‘À mesa com todos’.
