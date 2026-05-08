O FUTURO DAS CIDADES DEBATE-SE NO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT

Mais de 100 candidaturas aos Prémios Portugal Smart Cities António Almeida Henriques refletem o crescente dinamismo da inovação urbana em Portugal

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A Fundação AIP promove a 12.ª edição do Portugal Smart Cities Summit, o maior evento nacional dedicado às cidades inteligentes e à transformação urbana, que decorre de 12 a 14 de maio, na FIL – Parque das Nações, em Lisboa.



Portugal Smart Cities Summit: 12-14 de maio de 2026 Radar

Ao longo de três dias, o Portugal Smart Cities Summit reunirá municípios, empresas, startups, universidades, centros de investigação e entidades públicas, assumindo-se como a principal plataforma nacional de debate, inovação e networking em torno do futuro das cidades em Portugal.

A edição de 2026 organiza-se em quatro grandes áreas temáticas - LIVING (qualidade de vida e bem-estar territorial), MOVE (mobilidade e logística inteligentes), ECO (sustentabilidade e ambiente) e CONNECT (tecnologia e inteligência urbana e territorial) - refletindo os principais desafios e oportunidades da transformação urbana contemporânea.

Um dos destaques da programação é o abrangente ciclo de conferências distribuído por três auditórios, que contará com a participação de decisores públicos, especialistas nacionais e internacionais, empresas tecnológicas e representantes da academia. A abertura oficial do evento será marcada pela realização da “Conferência das Autarquias, Empresas e Cidadãos”, que reúne representantes das Câmaras Municipais de São João da Madeira, Viseu, Alcobaça, Loures, Leiria, Amadora, Fundão, Seixal, Castro Marim e Caldas da Rainha. O encerramento da Conferência conta com a presença de Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e Energia.

Segue-se a cerimónia de entrega dos Prémios Portugal Smart Cities António Almeida Henriques, que registaram este ano um número recorde de candidaturas,

ultrapassando os 100 projetos submetidos. Os prémios distinguem iniciativas e projetos que contribuem para cidades mais inteligentes, sustentáveis, inclusivas e

eficientes, abrangendo seis áreas estratégicas para o desenvolvimento urbano e territorial: Neutralidade Carbónica e Transição Energética; Mobilidade Sustentável

e Inteligente; Espaço Público, Qualidade Urbana e Bem-estar Territorial; Inclusão Social, Inovação Social e Comunidades Inteligentes; Transformação Digital, Governação e Dados; e Reabilitação Urbana Sustentável e Inteligente.

Ao longo do evento serão debatidos temas estratégicos como a transição energética, mobilidade inteligente, governação digital, inteligência artificial,

gémeos digitais, cibersegurança e utilização de dados com soberania. O programa inclui ainda apresentações de casos práticos, sessões de partilha de

conhecimento e momentos de networking, promovendo a colaboração entre os diferentes agentes do ecossistema urbano.

O Portugal Smart Cities Summit afirma-se, assim, como um espaço privilegiado de reflexão, demonstração tecnológica e criação de oportunidades de negócio,

contribuindo para acelerar a transformação sustentável e inteligente das cidades e territórios.

Horário: 10h00 às 18h00 no Pavilhão 3 da FIL – Parque das Nações

Mais informação: https://portugalsmartcities.fil.pt/