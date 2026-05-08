O ‘BEM-ESTAR’ JÁ ESTÁ NO CORREDOR DOS IOGURTES DO CONTINENTE (E CUSTA MENOS DE 2€)

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Continente apresenta uma nova gama de bem-estar, que reúne saúde digestiva, reforço da imunidade e controlo nutricional numa só fórmula.



Novo iogurte Continente Equilíbrio Bem-Estar: pêssego e maracujá, cereais e sementes

Para quem procura comer melhor e sentir-se bem, há uma novidade a descobrir: a nova Gama Bem-Estar Continente Equilíbrio, uma proposta completa e inovadora, com probióticos e fortificada com vitamina D.

Além de não ter adição de açúcares nem gordura, esta gama é uma opção sem adoçantes artificiais e sem lactose. Com uma cremosidade e sabor únicos, onde se junta a textura dos pedaços da fruta ou dos cereais, é a escolha ideal para quem procura equilíbrio e praticidade no dia a dia, sem abdicar do prazer.

Desenvolvida por nutricionistas, a Gama Bem-Estar está à venda nos formatos líquido e sólido, e conta com oito sabores para todos os gostos:

E porque ‘Assim toda a gente come melhor’, a mais recente novidade já está disponível nas lojas Continente e no Continente Online, em packs de quatro unidades, por menos de 2€.