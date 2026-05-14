O FUTURO DAS CIDADES DEBATE-SE A PARTIR DE AMANHÃ NO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT

A Fundação AIP promove a 12.ª edição do Portugal Smart Cities Summit (PSCS), o maior evento nacional dedicado às cidades inteligentes e à transformação urbana, que decorre de 12 a 14 de maio, na FIL – Parque das Nações, em Lisboa.



Cimeira Portugal Smart Cities, de 12 a 14 de maio de 2026 Radar

Um dos destaques da programação é o ciclo de conferências distribuído por três auditórios, reunindo decisores públicos, especialistas nacionais e internacionais, empresas tecnológicas e representantes da academia para debater os principais desafios das cidades e territórios do futuro.

A abertura oficial da “Conferência das Autarquias, Empresas e Cidadãos”, às 10h30, contará com a presença do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias. A sessão reúne representantes das Câmaras Municipais de São João da Madeira, Viseu, Alcobaça, Loures, Leiria, Amadora, Fundão, Seixal, Castro Marim e Caldas da Rainha. O encerramento da conferência estará a cargo da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Segue-se a atribuição do Prémio Personalidade Portugal Smart Cities, e por fim, a entrega dos Prémios Portugal Smart Cities António Almeida Henriques. Os prémios distinguem iniciativas que contribuem para cidades mais inteligentes, sustentáveis, inclusivas e eficientes, em áreas como transição energética, mobilidade inteligente, inclusão social, transformação digital e reabilitação urbana sustentável.

Às 15:00 terá lugar a Conferência “Governação Inteligente e Territórios Humanizados: Oeste e Vale do Tejo – É possível uma transição verde e digital sem deixar ninguém para trás?”, uma iniciativa da CIM Oeste, Região convidada do Portugal Smart Cities Summit. Na Conferência participam várias entidades e ainda o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

Pelas 16:30, terá início a Conferência “Gémeos Digitais ao Serviço dos Territórios: Apresentação e Primeiros Resultados | Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes”, uma organização da ARTE – Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

Horário: 10h00 às 18h00 no Pavilhão 3 da FIL – Parque das Nações

Mais informação: https://portugalsmartcities.fil.pt/

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