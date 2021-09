Com propostas sofisticadas e elegantes para a vida na cidade ou sugestões de moda aspiracional e única para uma experiência no campo.

O El Corte Inglés assinala o regresso da moda com a campanha "Volta o Outono, Volta a Moda"







A chegada do Outono e o regresso da moda são o ponto de partida para a mais recente campanha de moda do El Corte Inglés, intitulada "Volta o Outono, Volta a Moda" que convida a receber a estação com esperança em novos recomeços. É o momento de começar uma nova temporada onde a moda tem muito para contar.

A campanha do El Corte Inglés "Volta o Outono, Volta a Moda" apresenta diferentes cenários com propostas sofisticadas e elegantes para a vida na cidade ou sugestões de moda aspiracional e única para uma experiência no campo.





Coordenados ideiais para todos os momentos, todos eles apresentados pelos modelos internacionais Blanca Padilla e Andrés Velencoso ao ritmo de Sen Senra com C. Tangana com a canção "Qué facilidad".





As marcas próprias do El Corte Inglés: Woman Limited El Corte Inglés, Woman El Corte Inglés, Green Coast, Lloyd’s, Dustin, Emidio Tucci e acessórios de El Corte Inglés, Jo&MrJoe e Gloria Ortiz são as verdadeiras protagonistas desta campanha.