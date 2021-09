Adega Cooperativa de Favaios

As mais lidas

O Novo Moscatel Adega de Favaios Colheita 2000, conquista no prestigiado Concurs Muscats du Monde o 2º Lugar do Top Ten Best Muscats du Monde 2021 e respetiva Medalha de Ouro.

Os Colheitas da Adega de Favaios, representam a generosidade da natureza para com o planalto de Favaios. São vinhos raros, produzidos apenas nos anos de excelência, que nos encantam e emocionam.

Desta colheita de final de século foram elaborados 3200 litros, que envelheceram em cascos velhos de carvalho até à data do 1º engarrafamento em Junho 2021.