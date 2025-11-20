A BLACK FRIDAY WEEK CHEGA À NATURA

A semana
mais esperada do ano está quase a começar! De 24 a 30 de novembro, a Natura
volta a apresentar a Black Friday Week com descontos muito especiais, que
recompensa o estilo e o bom gosto com descontos imperdíveis. Numa extensa
variedade de artigos, desde vestuário a artigos para casa, em todas as lojas
físicas da loja, onde será possível acumular o saldo em cartão, os descontos
variam entre 20% para uma peça ou 30% para duas ou mais peças (campanha não
válida para artigos em baixa de preços). Quanto mais leva, mais ganha e o
difícil vai ser escolher só uma!
Esta é a
oportunidade ideal para conhecer a nova coleção outono-inverno da Natura,
repleta de novidades, escolher os melhores artigos para os dias mais
frios e
complementar o closet com aquelas peças de roupa e acessórios há muito
desejadas que vão tornar a estação ainda mais elegante e confortável.
Nesta
Black Friday Week, a Natura espera por si, com os melhores looks da estação e
uma campanha que não vai querer perder. Aproveite!
Sobre a
NATURA
A Natura
nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e
multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.
A primeira
loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo,
inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em
espaços de rua, detendo na atualidade um total de 58 lojas no país.
A Natura
comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de
decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios,
remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.
A Natura é
uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos, mas também pelos
seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é
a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura
coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das
pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que
nos últimos 27 anos atribuíram mais de 2 milhões de euros a 70 projetos pelo
mundo fora.
LOJAS
NATURA
Em
Portugal existem 58 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.
Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.