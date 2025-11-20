A BLACK FRIDAY WEEK CHEGA À NATURA

A semana mais esperada do ano está quase a começar! De 24 a 30 de novembro, a Natura volta a apresentar a Black Friday Week com descontos muito especiais, que recompensa o estilo e o bom gosto com descontos imperdíveis. Numa extensa variedade de artigos, desde vestuário a artigos para casa, em todas as lojas físicas da loja, onde será possível acumular o saldo em cartão, os descontos variam entre 20% para uma peça ou 30% para duas ou mais peças (campanha não válida para artigos em baixa de preços). Quanto mais leva, mais ganha e o difícil vai ser escolher só uma!

Esta é a oportunidade ideal para conhecer a nova coleção outono-inverno da Natura, repleta de novidades, escolher os melhores artigos para os dias mais

frios e complementar o closet com aquelas peças de roupa e acessórios há muito desejadas que vão tornar a estação ainda mais elegante e confortável.

Nesta Black Friday Week, a Natura espera por si, com os melhores looks da estação e uma campanha que não vai querer perder. Aproveite!

Sobre a NATURA

A Natura nasceu da vontade de criar uma marca que transmitisse um conceito sustentável e multicultural, com uma clara vertente e preocupação ambiental e filantrópica.

A primeira loja Natura em Portugal abre portas pela mão de Jose Lopez e Jose Faraldo, inicialmente apenas em grandes shoppings e com uma posterior expansão em espaços de rua, detendo na atualidade um total de 58 lojas no país.

A Natura comercializa vestuário e acessórios femininos para além de vários artigos de decoração e bodycare. As lojas NATURA têm um ADN e um ambiente muito próprios, remetendo para os ambientes exóticos e étnicos de onde emanam os seus artigos.

A Natura é uma marca com um conceito único, não só pelos seus artigos, mas também pelos seus valores, sempre ligados à Natureza. Um dos principais pilares da Natura é a responsabilidade social corporativa. Desde os seus primórdios que a Natura coloca em prática várias ações de cariz social, procurando melhorar a vida das pessoas, dos animais e o meio ambiente, destacando-se os Prémios Natura, que nos últimos 27 anos atribuíram mais de 2 milhões de euros a 70 projetos pelo mundo fora.

LOJAS NATURA

Em Portugal existem 58 lojas Natura. Encontre a que está mais perto de si.

https://www.naturastore.pt/stores