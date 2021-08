Melhor vinho da Coreia de 2021 é da Casa Ermelinda Freitas

A Casa Ermelinda Freitas conquista um total de 6 medalhas no Korea Wine Challenge 2021, de destacar o prémio obtido pelo vinho Sand Creek de Melhor Vinho de Portugal de 2021, 1 Medalha de Ouro e 4 Medalhas de Prata.

Melhor Vinho de Portugal: Sand Creek Tinto 2020. Sand Creek é um vinho exclusivo para venda no mercado americano.

As outras medalhas conquistadas foram: Medalha de Ouro para Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2009; Medalhas de Prata para Vinha do Torrão Grande Escolha 2018, Casa Ermelinda Freitas Syrah Reserva 2019, Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & Verdelho 2019 e Vinha da Valentina Reserva 2019.





Mais do que um reconhecimento, é um reforço da notoriedade e qualidade da marca Casa Ermelinda Freitas a nível nacional e internacional.





Estamos perante um excelente ano 2021 da Casa Ermelinda Freitas, que começou com a conquista do prémio, atribuído ao espumante Casa Ermelinda Freitas Espumante Reserva 2012 foi considerado um dos 50 Melhores Espumantes do Mundo de 2021, bem como a atribuição da Medalha de Prata ao Casa Ermelinda Freitas Espumante Bruto Branco. Ano este que é um ano atípico e de grandes dificuldades devido à Pandemia de COVID 19 que esta a assolar o mundo. Temos de nos proteger e proteger o próximo.