LISBON FOOD AFFAIR RENOVA PARCERIA ESTRATÉGICA COM A DIG-IN PARA ACELERAR A INOVAÇÃO NO SECTOR HORECA

Lisboa, 06 Novembro 2025 - A DIG-IN volta a marcar presença como parceira oficial da Lisbon Food Affair (LFA), pelo terceiro ano consecutivo. Promovida pela Fundação AIP, através da Lisboa -FCE, a 4.ª edição decorre de 9 a 11 de Fevereiro de 2026, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, reunindo toda a cadeia de valor da alimentação, bebidas e tecnologias para o sector.



Lisbon Food Affair e Dig-In unem-se para impulsionar inovação no setor HORECA

Esta parceria assume uma importância crescente no salão HORECA, um dos pilares da LFA e o palco por excelência para as soluções destinadas à hotelaria, restauração tradicional e coletiva. Aqui, destacam-se as principais marcas nacionais e internacionais reconhecidas pelo mercado pela sua capacidade de inovação e resposta às exigências de um sector altamente competitivo.

Os dados da última edição demonstram o peso estratégico deste canal na LFA: 39% dos visitantes profissionais actuam diretamente na hotelaria, restauração e cozinha profissional, procurando novas soluções, produtos e tecnologias para modernizar o seu negócio.

“O HORECA tem um peso crescente na Lisbon Food Affair e a renovação da parceria com a DIG-IN reforça a nossa missão de apoiar um sector central para a economia nacional. Em conjunto, queremos promover conhecimento, eficiência e soluções inovadoras que respondam às novas exigências da restauração e da hotelaria.” – refere Carla Borges Pita, da organização da LFA.

A DIG-IN é uma plataforma de dados de referência na transformação digital da restauração. Desenvolve soluções tecnológicas baseadas em análise avançada de dados, que permitem às empresas e profissionais otimizar operações, compreender o comportamento do consumidor e melhorar a eficiência e rentabilidade do negócio.

“A renovação desta parceria reforça o compromisso da DIG-IN em apoiar a digitalização e a competitividade do sector HORECA. A Lisbon Food Affair é um ponto de encontro fundamental entre marcas, profissionais e inovação e é nesse contexto que queremos continuar a acrescentar valor, através do conhecimento e partilha dos dados que transformam o negócio da restauração”, afirma Fabiana Lopes, Head of Business Development na DIG-IN.

A colaboração entre a LFA e a DIG-IN reforça uma proposta de valor centrada no conhecimento aplicado, com conteúdos estratégicos, painéis temáticos, insights sectoriais e ferramentas práticas que apoiam a tomada de decisão e o crescimento sustentável do sector.

Enquanto marketplace qualificado e internacional, a LFA integra ainda os salões Food & Beverage – onde se apresentam marcas e produtos de referência para a distribuição e retalho; e o Technology – com destaque para máquinas, equipamentos e inovação industrial alimentar.

Mais informações em: www.lisbonfoodaffair.fil.pt

Contacto:

Marketing & Comunicação: sandra.tereso@ccl.fil.pt

Assessoria de Imprensa: ana.neves@ccl.fil.pt