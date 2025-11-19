BARÓMETRO ONEY: BLACK FRIDAY CONVENCE 66% DOS CONSUMIDORES

Os meses de novembro e de dezembro são marcados por uma propensão elevada para o consumo, devido à Black Friday e ao Natal. De acordo com o recente Barómetro do Oney Bank ‘Hábitos de Consumo e Formas de Pagamento’, o Natal continua a ser a época do ano de maior consumo, de modo mais generalizado, embora a Black Friday incentive ao consumo para 66% das pessoas entrevistadas. Na Black Friday, que acontecerá dia 28 deste mês, 43.8% dos consumidores preveem compras inferiores a 200€ e 13.4% estimam gastar entre 201 e 400€. Praticamente 34% afirmam não aproveitar esta altura de promoções.



Estimativa de gastos para 2025 no Natal e Black Friday, segundo o Barómetro Oney

Com a maioria dos inquiridos a referir que compra a pronto pagamento (76.9%) ou a crédito sem juros (11.5%), 2% reconhece que na Black Friday vai utilizar o método Buy Now, Pay Later - BNPL para pagar as suas compras. Surge depois o pagamento parcelado (1.4%) e o recurso ao crédito com juros (1.1%) como método de pagamento preferencial. Por outro lado, 6.5% dos inquiridos não planeiam com antecedência estes gastos.

Ao contrário do que se verifica na Black Friday, no Natal apenas uma pequena percentagem dos inquiridos, 5.8%, afirmam que não fará compras. Em contraponto, mais de 65% preveem gastar até 400€, com mais de 80% a considerarem o pagamento a pronto das suas compras. O crédito sem juros é o plano seguinte, para 8.6%, seguido do pagamento parcelado, do crédito com juros e do método BNPL. Em menor percentagem, 1.3%, assumem gastar mais de 1.200€ no Natal.

Segundo o Barómetro, 41% dos inquiridos afirmam que preferem comparar preços online antes de decidir onde comprar, enquanto cerca de 27% dizem pesquisar online, mas optam por comprar na loja física.

Quanto à compra em si, os dados revelam que os aspetos mais valorizados nas compras online recaem sobre a rapidez na entrega (31.9%) e a comodidade que este canal de compra oferece (29.1%), bem como a variedade de produtos disponíveis (28.8%) e a segurança transmitida (27.4%). Os inquiridos também destacam os métodos de pagamento disponíveis ao fazerem compras online como um dos principais critérios de escolha (24%).

No que diz respeito às preocupações com estas compras online, as fraudes em sites não confiáveis (53.4%), o possível roubo de informações do cartão ou dados pessoais (50.3%) e as compras não serem entregues/existirem problemas com devoluções (48.4%) são as principais inquietações. Para cerca de 36% dos inquiridos, existe também o receio dos dados pessoais serem comprometidos na utilização de third party apps no pagamento.

Relativamente aos meios de pagamento mais utilizados, os dados revelam que existem três meios de pagamento preferidos, tanto em compras presenciais como em compras online: o cartão de débito, cartão de crédito e o MB WAY (este último mais popular entre os mais jovens).

Os dados permitem também perceber que 18.1% dos consumidores já utilizaram cartões de crédito associados a empresas de retalho nas suas compras, online ou presenciais. Este tipo de crédito é visto como estratégico pelos inquiridos, não apenas pelo seu custo competitivo, mas também pela flexibilidade de pagamento e vantagens adicionais.