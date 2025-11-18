Um presente com futuro. Portugal com ACNUR lança campanha de Natal para apoiar emergência humanitária no Chade

Nesta época festiva, a Fundação
Portugal com ACNUR, parceira nacional da Agência da ONU para os Refugiados
(ACNUR), lança a campanha “1 presente, 2 milhões de futuros”, uma iniciativa
solidária que convida pessoas individuais e empresas a oferecerem um presente
que pode mudar dois milhões de vidas e futuros no Chade, um dos países com
maior número de refugiados em África.
ACNUR procura apoio para programas humanitários no Chade, com foco em proteção e saúde
A campanha “1 presente, 2 milhões de
futuros” apela à solidariedade de particulares e
empresas portuguesas, propondo a oferta de um presente simbólico que se
transforma em apoio real no terreno para a emergência humanitária no Chade, que
pode ir desde o acesso a água potável, abrigo e até cuidados médicos e
educação. “Este é um presente que se multiplica em muitos
outros presentes — simples, sem laço nem papel colorido, mas que transforma
vidas. Com um pequeno gesto, podemos garantir o essencial a quem perdeu tudo.”, explica Joana Feliciano, Responsável de Comunicação e Relações
Externas da Portugal com ACNUR.
Com mais de 2 milhões de pessoas refugiadas e deslocadas
– incluindo 1,2 milhões
que têm vindo a chegar ao país provenientes do Sudão desde 2023
–, o Chade enfrenta uma das crises humanitárias mais graves do continente.
Trata-se de um país onde 1
em cada 3 habitantes da região leste é refugiado e onde o acesso a abrigo, água, saúde e educação
é extremamente limitado: apenas 1 médico para 52 mil pessoas refugiadas,
somente 20% das crianças
refugiadas têm acesso à educação; e o acesso à água potável é
de apenas 10 litros de
água por pessoa por dia, muito abaixo do mínimo humanitário.
Uma realidade que se deverá agravar drasticamente nos próximos meses, com o
fluxo constante de novos refugiados a chegar do Sudão devido ao deteriorar das
condições no país e com o atual financiamento de apenas 30% das necessidades humanitárias
de 2025, apesar dos esforços do ACNUR.
É com o objetivo de fazer face a pelo menos
algumas destas necessidades mais urgentes que a Portugal com ACNUR focou a sua
campanha de final de ano no Chade. “Todos os
donativos angariados através desta campanha serão direcionados para a resposta
de emergência no Chade para fazer a diferença em 2 milhões de vidas. Por
exemplo, com um donativo de 24€, o ACNUR conseguirá garantir duas refeições
diárias para duas pessoas; se este valor aumentar para 57€ já será suficiente
para fornecer um kit de dignidade para três mulheres durante um ano. Quem tiver
disponibilidade para doar montantes superiores ou no caso de empresas que façam
donativos mais avultados, podemos conseguir garantir o acesso a água potável
para duas famílias (120€) ou até providenciar abrigo seguro para uma família
completa (480€)”, salienta Joana Feliciano.
Esta campanha de angariação de fundos estará
ativa entre os meses de novembro
e dezembro de 2025 e será divulgada através de uma estratégia
integrada que combina marketing
digital, com ações de telemarketing, email marketing eredes sociais, publicidade digital e no
exterior, com mupis digitais e cartazes em transportes públicos, e spots
publicitários na televisão e cinemas, assegurando assim
visibilidade em múltiplos canais. “Sabemos que
esta época é por tradição um momento de solidariedade e ativismo, pelo que
queremos maximizar o impacto e visibilidade desta campanha para também assim
conseguirmos multiplicar os donativos e transformar verdadeiramente a vida de
milhões de pessoas. O futuro do Chade começa neste presente”, realça.
A Fundação Portugal com ACNUR, parceira nacional da
Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), nasceu em 2021 e tem como
objetivo sensibilizar e angariar fundos para apoiar os programas de ajuda
humanitária UNHCR/ACNUR nas áreas da nutrição, cuidados médicos, água potável
e saneamento, educação, abrigo e infraestruturas básicas, assistência
jurídica e proteção internacional, entre outras.
Na área de angariação de fundos, são implementadas campanhas de
donativos pontuais e regulares junto de pessoas interessadas e sensíveis à
causa, mas também parcerias com empresas que pretendam apoiar e criar
iniciativas conjuntas no âmbito da responsabilidade social corporativa.
A Portugal com ACNUR pretende ainda sensibilizar, educar e consciencializar,
no território nacional sobre a situação e necessidades dos refugiados e
outras pessoas apoiadas por esta Agência das Nações Unidas. O ACNUR foi fundado
em 1950, venceu dois prémios Nobel da Paz e tem presença em mais de 135
países.
Sobre o ACNUR
O ACNUR, a Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), é
uma Organização global dedicada a salvar vidas, proteger direitos e construir
um futuro melhor para as pessoas forçadas a fugir das suas casas devido a
conflitos e perseguições. Presta assistência para salvar vidas tais como
abrigo, comida e água, ajuda a salvaguardar os direitos humanos fundamentais
e desenvolve soluções que garantem às pessoas um lugar seguro ao qual chamar
casa. Trabalha em mais de 135 países para proteger e cuidar de milhões de
pessoas.
