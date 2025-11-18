Um presente com futuro. Portugal com ACNUR lança campanha de Natal para apoiar emergência humanitária no Chade

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nesta época festiva, a Fundação Portugal com ACNUR, parceira nacional da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), lança a campanha “1 presente, 2 milhões de futuros”, uma iniciativa solidária que convida pessoas individuais e empresas a oferecerem um presente que pode mudar dois milhões de vidas e futuros no Chade, um dos países com maior número de refugiados em África.



ACNUR procura apoio para programas humanitários no Chade, com foco em proteção e saúde

A campanha “1 presente, 2 milhões de futuros” apela à solidariedade de particulares e empresas portuguesas, propondo a oferta de um presente simbólico que se transforma em apoio real no terreno para a emergência humanitária no Chade, que pode ir desde o acesso a água potável, abrigo e até cuidados médicos e educação. “Este é um presente que se multiplica em muitos outros presentes — simples, sem laço nem papel colorido, mas que transforma vidas. Com um pequeno gesto, podemos garantir o essencial a quem perdeu tudo.”, explica Joana Feliciano, Responsável de Comunicação e Relações Externas da Portugal com ACNUR.

Com mais de 2 milhões de pessoas refugiadas e deslocadas – incluindo 1,2 milhões que têm vindo a chegar ao país provenientes do Sudão desde 2023 –, o Chade enfrenta uma das crises humanitárias mais graves do continente. Trata-se de um país onde 1 em cada 3 habitantes da região leste é refugiado e onde o acesso a abrigo, água, saúde e educação é extremamente limitado: apenas 1 médico para 52 mil pessoas refugiadas, somente 20% das crianças refugiadas têm acesso à educação; e o acesso à água potável é de apenas 10 litros de água por pessoa por dia, muito abaixo do mínimo humanitário. Uma realidade que se deverá agravar drasticamente nos próximos meses, com o fluxo constante de novos refugiados a chegar do Sudão devido ao deteriorar das condições no país e com o atual financiamento de apenas 30% das necessidades humanitárias de 2025, apesar dos esforços do ACNUR.

É com o objetivo de fazer face a pelo menos algumas destas necessidades mais urgentes que a Portugal com ACNUR focou a sua campanha de final de ano no Chade. “Todos os donativos angariados através desta campanha serão direcionados para a resposta de emergência no Chade para fazer a diferença em 2 milhões de vidas. Por exemplo, com um donativo de 24€, o ACNUR conseguirá garantir duas refeições diárias para duas pessoas; se este valor aumentar para 57€ já será suficiente para fornecer um kit de dignidade para três mulheres durante um ano. Quem tiver disponibilidade para doar montantes superiores ou no caso de empresas que façam donativos mais avultados, podemos conseguir garantir o acesso a água potável para duas famílias (120€) ou até providenciar abrigo seguro para uma família completa (480€)”, salienta Joana Feliciano.

Esta campanha de angariação de fundos estará ativa entre os meses de novembro e dezembro de 2025 e será divulgada através de uma estratégia integrada que combina marketing digital, com ações de telemarketing, email marketing e redes sociais, publicidade digital e no exterior, com mupis digitais e cartazes em transportes públicos, e spots publicitários na televisão e cinemas, assegurando assim visibilidade em múltiplos canais. “Sabemos que esta época é por tradição um momento de solidariedade e ativismo, pelo que queremos maximizar o impacto e visibilidade desta campanha para também assim conseguirmos multiplicar os donativos e transformar verdadeiramente a vida de milhões de pessoas. O futuro do Chade começa neste presente”, realça.

Sobre a Portugal com ACNUR

A Fundação Portugal com ACNUR, parceira nacional da Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), nasceu em 2021 e tem como objetivo sensibilizar e angariar fundos para apoiar os programas de ajuda humanitária UNHCR/ACNUR nas áreas da nutrição, cuidados médicos, água potável e saneamento, educação, abrigo e infraestruturas básicas, assistência jurídica e proteção internacional, entre outras.

Na área de angariação de fundos, são implementadas campanhas de donativos pontuais e regulares junto de pessoas interessadas e sensíveis à causa, mas também parcerias com empresas que pretendam apoiar e criar iniciativas conjuntas no âmbito da responsabilidade social corporativa. A Portugal com ACNUR pretende ainda sensibilizar, educar e consciencializar, no território nacional sobre a situação e necessidades dos refugiados e outras pessoas apoiadas por esta Agência das Nações Unidas. O ACNUR foi fundado em 1950, venceu dois prémios Nobel da Paz e tem presença em mais de 135 países.

Sobre o ACNUR

O ACNUR, a Agência da ONU para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), é uma Organização global dedicada a salvar vidas, proteger direitos e construir um futuro melhor para as pessoas forçadas a fugir das suas casas devido a conflitos e perseguições. Presta assistência para salvar vidas tais como abrigo, comida e água, ajuda a salvaguardar os direitos humanos fundamentais e desenvolve soluções que garantem às pessoas um lugar seguro ao qual chamar casa. Trabalha em mais de 135 países para proteger e cuidar de milhões de pessoas.