James Bay é a grande atração da Expofacic

Entre 31 de julho e 10 de agosto, Cantanhede transfigura-se para receber a maior feira-esta do país.

São 11 dias de experiências únicas, numa combinação perfeita de música, gastronomia, negócios e muito mais. Quanto ao programa, o melhor é ir e não esperar para ver. Diversidade na oferta cultural, empresarial e social, com propostas para todos os gostos. O local ideal para passeios em família.

Diversidade na oferta cultural, empresarial e social, do setor agrícola ao artesanato, da gastronomia às grandes exposições, da educação ao associativismo, passando por um cartaz musical de excelência, que este ano reserva uma grande surpresa no palco principal, agora renovado com uma nova ambiência e com um novo nome: Palco Crédito Agrícola.

A atratividade renova-se também com novas áreas de entretenimento e lazer, como o Street Gaming, um segmento em franco crescimento, que atrai todas as gerações e promove o espírito competitivo e interativo dos videojogos. A complementar esta dinâmica, o Fluviário fará as delícias dos mais novos, com uma vertente pedagógica e lúdica de elevado valor.

E porque as crianças têm cada vez mais um papel central no evento, o conceito Expofacic Kids, lançado com enorme sucesso na edição do ano passado, está de volta! Com mais atividades, maior criatividade e mais razões para fazer sorrir os mais pequenos. Um espaço pensado para proporcionar momentos únicos em família e tornar a visita ainda mais memorável. Programa disponível aqui: https://expofacic.pt/programa-geral/.

A Expofacic é muito mais do que uma feira-festa: é o reflexo do dinamismo de Cantanhede, da energia e entusiasmo das suas gentes, do envolvimento das suas instituições, do compromisso coletivo com o progresso. Bilhetes disponíveis em https://expofacic.bol.pt