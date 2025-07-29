Médicos do Grupo Lusíadas Saúde convidados a tornarem-se acionistas num modelo de co-governação único em Portugal

Lisboa, 28 de julho de 2025 – Cerca de um ano e meio após a aquisição da Lusíadas Saúde, a Vivalto Santé implementa em Portugal o seu modelo inovador de co-governação, designado ‘Terceira Via’. Este modelo permite aos médicos e médicos dentistas tornarem-se acionistas do Grupo Lusíadas Saúde, através de uma Oferta privada de subscrição de ações. A operação, que está em curso, destina-se a médicos da Lusíadas Saúde e da HeyDoc, a rede de clínicas dentárias do Grupo, oferecendo-lhes a oportunidade de participar ativamente nas decisões estratégicas e no futuro da organização, num modelo único no setor privado português. Com mais de 1.250 médicos acionistas em França, a adoção deste modelo em Portugal reflete o compromisso do Grupo em alinhar conhecimento clínico e visão de gestão. A Oferta prevê também a criação de uma Comissão Estratégica Médica, composta por médicos acionistas eleitos, membros da Vivalto Santé e representantes da administração da Lusíadas Saúde. Este fórum terá um papel central na discussão de temas estratégicos, incluindo oportunidades de crescimento externo em Portugal. "O lançamento da ‘Terceira Via’ em Portugal representa uma oportunidade única para os nossos médicos influenciarem de forma direta o rumo do Grupo. Mais do que um investimento financeiro, trata-se de um compromisso conjunto com a qualidade dos cuidados de saúde, a inovação e o futuro da saúde em Portugal", sublinha Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde. O Diretor-Geral da Vivalto Santé, Emmanuel De Geuser, destaca: "Este modelo, com 15 anos de sucesso em França, promove uma colaboração única entre médicos e gestores, tornando-nosmais ágeis e preparados para responder às necessidades de um setor em constante evolução. Estamos muito entusiasmados por trazer a ‘Terceira Via’ para Portugal." Criado em 2009 por Daniel Caille, o Grupo Vivalto Santé é hoje o terceiro maior grupo de hospitalização privada em França e um dos principais players da saúde privada na Europa, fruto de uma estratégia de internacionalização que lhe permitiu duplicar a atividade. Conta atualmente com cerca de 100 unidades em França, Suíça, Portugal, Espanha, Eslováquia e República Checa, e regista um volume de negócios de aproximadamente 2,8 mil milhões de euros. Fundada em 1998, a Lusíadas Saúde tem apresentado um crescimento sustentado e uma expansão contínua da sua rede assistencial, contando atualmente com 14 unidades de saúde de norte a sul do País, incluindo nove hospitais (Braga, Porto, Paços de Ferreira, Santa Maria da Feira, Lisboa, Amadora, Alfragide, Albufeira e Vilamoura), cinco clínicas (Gaia, Entrecampos, Oriente, Almada e Faro), um centro médico desportivo, Lusíadas Sport, e 31 clínicas dentárias HeyDoc.

Lisboa, 28 de julho de 2025 – Cerca de um ano e meio após a aquisição da Lusíadas Saúde, a Vivalto Santé implementa em Portugal o seu modelo inovador de co-governação, designado ‘Terceira Via’. Este modelo permite aos médicos e médicos dentistas tornarem-se acionistas do Grupo Lusíadas Saúde, através de uma Oferta privada de subscrição de ações.

A operação, que está em curso, destina-se a médicos da Lusíadas Saúde e da HeyDoc, a rede de clínicas dentárias do Grupo, oferecendo-lhes a oportunidade de participar ativamente nas decisões estratégicas e no futuro da organização, num modelo único no setor privado português.

Com mais de 1.250 médicos acionistas em França, a adoção deste modelo em Portugal reflete o compromisso do Grupo em alinhar conhecimento clínico e visão de gestão. A Oferta prevê também a criação de uma Comissão Estratégica Médica, composta por médicos acionistas eleitos, membros da Vivalto Santé e representantes da administração da Lusíadas Saúde. Este fórum terá um papel central na discussão de temas estratégicos, incluindo oportunidades de crescimento externo em Portugal.

"O lançamento da ‘Terceira Via’ em Portugal representa uma oportunidade única para os nossos médicos influenciarem de forma direta o rumo do Grupo. Mais do que um investimento financeiro, trata-se de um compromisso conjunto com a qualidade dos cuidados de saúde, a inovação e o futuro da saúde em Portugal", sublinha Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde.

O Diretor-Geral da Vivalto Santé, Emmanuel De Geuser, destaca: "Este modelo, com 15 anos de sucesso em França, promove uma colaboração única entre médicos e gestores, tornando-nosmais ágeis e preparados para responder às necessidades de um setor em constante evolução. Estamos muito entusiasmados por trazer a ‘Terceira Via’ para Portugal."

Criado em 2009 por Daniel Caille, o Grupo Vivalto Santé é hoje o terceiro maior grupo de hospitalização privada em França e um dos principais players da saúde privada na Europa, fruto de uma estratégia de internacionalização que lhe permitiu duplicar a atividade. Conta atualmente com cerca de 100 unidades em França, Suíça, Portugal, Espanha, Eslováquia e República Checa, e regista um volume de negócios de aproximadamente 2,8 mil milhões de euros.

Fundada em 1998, a Lusíadas Saúde tem apresentado um crescimento sustentado e uma expansão contínua da sua rede assistencial, contando atualmente com 14 unidades de saúde de norte a sul do País, incluindo nove hospitais (Braga, Porto, Paços de Ferreira, Santa Maria da Feira, Lisboa, Amadora, Alfragide, Albufeira e Vilamoura), cinco clínicas (Gaia, Entrecampos, Oriente, Almada e Faro), um centro médico desportivo, Lusíadas Sport, e 31 clínicas dentárias HeyDoc.