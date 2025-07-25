As Arvad Sunset Sessions estão de volta para animar a golden hour algarvia nos meses de verão, depois do sucesso das primeiras edições em 2023 e 2024. É entre as vinhas Arvad e o rio Arade, que é possível desfrutar de um fim de tarde com boa música, petiscos regionais, um pôr do sol único e, claro, um ótimo vinho algarvio.

Até ao final de setembro, todas as quintas-feiras, entre as 18:00 e as 21:00, as Arvad Sunset Sessions proporcionam animação com música ao vivo e DJs locais, para que possa descontrair num ambiente divertido enquanto se delicia com os vinhos Arvad e aproveita o pôr do sol na melhor companhia.

A entrada nas Arvad Sunset Sessions tem um valor de €20,00 por pessoa e inclui dois copos de vinho colheita à escolha (entre Branco, Rosé e Tinto). A acompanhar pode ainda deliciar-se com tábuas de petiscos, ideais para partilhar, por €15,00. As reservas são efetuadas através do site www.arvad.pt.

Novidades da adega Arvad

Outra grande novidade que pode encontrar na adega Arvad é o novo vinho Sauvignon Blanc, que, pela mão do enólogo Bernardo Cabral, se junta ao portefólio de excelência do projeto. Com a frescura característica da casta que lhe dá o nome, revela-se um vinho elegante, delicado e distinto. Com aromas cativantes de frutos tropicais, lichias e espargos brancos, combina uma frescura desconcertante com suavidade e volume, tendo um final de prova persistente.

Graças às condições das margens do rio Arade e à exposição a Norte e a Oeste, com influência direta do Oceano Atlântico e da Serra de Monchique, o terroir Arvad consegue uma amplitude térmica e luz solar únicos, numa conjugação entre clima mediterrâneo e influência atlântica, que favorece o desenvolvimento e qualidade das uvas.

Ideal para harmonizar com refeições leves, entradas, marisco, pratos de peixe ou saladas, o novo Sauvignon Blanc Arvad é ainda perfeito para ser apreciado num final de tarde soalheiro sem qualquer acompanhamento.

PVP: €11,90

Sobre o Arvad

Há cerca de 2500 anos, os Fenícios descobriram no rio Arade, perto de Silves, um porto de abrigo para as suas embarcações, ao qual chamaram de Arvad, que significa "refúgio". Nessas embarcações traziam o seu vinho em ânforas vinárias, uma inspiração trazida para a produção atual que honra os métodos tradicionais da região. A propriedade foi adquirida em 2012 pelo empresário Pedro Garcia de Matos, que se apaixonou pelas margens do rio Arade e deu vida ao Arvad. O projeto foi tomando forma e, em 2016, foram plantadas as primeiras vinhas. Em 2023, Mafalda Garcia de Matos, filha do fundador, passou a liderar o projeto, focada em dinamizar e fazer crescer a marca e, em concreto, o Enoturismo Arvad.