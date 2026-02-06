IV Edição Entre a Lava e o Mar - Harmonia Mosteirense & Luís Trigacheiro

O Coliseu Micaelense
apresenta a IV edição do projeto “Entre a Lava e o Mar” da Banda Harmonia
Mosteirense, no dia 7 de março de 2026. Esta edição conta com a participação
especial do cantor Luís Trigacheiro, sob a direção artística do maestro titular
Daniel Caceiro.
Este espetáculo propõe uma viagem musical envolvente, onde a
tradição filarmónica açoriana se cruza com a voz profunda e emotiva de um dos
intérpretes mais marcantes da música portuguesa contemporânea. O resultado é
uma experiência artística singular, que alia identidade, emoção e modernidade,
afirmando a música de banda em diálogo com novos universos sonoros.
Luís Trigacheiro, vencedor do The Voice Portugal 2020, traz ao
palco a autenticidade que tem marcado o seu percurso, alicerçada numa voz
poderosa com raízes no Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da
Humanidade pela UNESCO. O seu segundo álbum, “Ela”, produzido por Luísa Sobral,
reflete a profundidade artística do cantor, reunindo canções profundas e
colaborações com alguns dos mais relevantes nomes da música nacional.
“Entre a Lava e o Mar” promete ser um encontro memorável entre tradição e
contemporaneidade, num concerto que celebra a música, a identidade e a emoção
partilhada em palco.
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de
segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos
camarotes e balcões (pisos superiores).