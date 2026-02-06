IV Edição Entre a Lava e o Mar - Harmonia Mosteirense & Luís Trigacheiro

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Coliseu Micaelense apresenta a IV edição do projeto “Entre a Lava e o Mar” da Banda Harmonia Mosteirense, no dia 7 de março de 2026. Esta edição conta com a participação especial do cantor Luís Trigacheiro, sob a direção artística do maestro titular Daniel Caceiro.



Luís Trigacheiro e Harmonia Mosteirense no Coliseu Micaelense em março

Este espetáculo propõe uma viagem musical envolvente, onde a tradição filarmónica açoriana se cruza com a voz profunda e emotiva de um dos intérpretes mais marcantes da música portuguesa contemporânea. O resultado é uma experiência artística singular, que alia identidade, emoção e modernidade, afirmando a música de banda em diálogo com novos universos sonoros.

Luís Trigacheiro, vencedor do The Voice Portugal 2020, traz ao palco a autenticidade que tem marcado o seu percurso, alicerçada numa voz poderosa com raízes no Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O seu segundo álbum, “Ela”, produzido por Luísa Sobral, reflete a profundidade artística do cantor, reunindo canções profundas e colaborações com alguns dos mais relevantes nomes da música nacional.

“Entre a Lava e o Mar” promete ser um encontro memorável entre tradição e contemporaneidade, num concerto que celebra a música, a identidade e a emoção partilhada em palco.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 16,00€

2ª Plateia: 16,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 14,00€

2º Balcão Central: 14,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 12,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 12,00€

Os bilhetes estão já disponíveis na bilheteira local e BOL: https://coliseumicaelense.bol.pt.