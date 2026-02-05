iServices renova seis prémios de referência e reforça confiança dos consumidores em 2026

A marca volta a ser distinguida com seis prémios atribuídos pelos consumidores
A
iServices voltou a ser distinguida em 2026 com vários prémios de referência
atribuídos por entidades independentes e pelos próprios consumidores,
reforçando a confiança no seu modelo de reparação, recondicionamento e venda de
equipamentos eletrónicos, tanto em loja física como online.
iServices: reparações multimarca, produtos recondicionados e acessórios
Entre
as distinções renovadas este ano destaca-se o selo Escolha do Consumidor, na categoria de Reparação e
Recondicionamento de Equipamentos Eletrónicos, prémio que a marca conquista de
forma consecutiva desde 2021, refletindo a elevada satisfação dos clientes com
os serviços prestados.
A
iServices foi igualmente distinguida com o Prémio 5 Estrelas, na categoria de Reparação de
Smartphones e Tablets, reconhecimento atribuído desde 2023 e baseado em
critérios como confiança, relação qualidade-preço e experiência global do
consumidor.
No
âmbito da experiência de compra, a marca volta ainda a receber os selos A Melhor Loja e A Melhor Loja Online, distinções que reconhecem a
qualidade do serviço prestado tanto nas lojas físicas como nas plataformas
digitais.
A
dimensão ambiental é também destacada através do selo Escolha Sustentável, atribuído à iServices desde
2024, que reconhece a promoção da reparação e da extensão do ciclo de vida dos
equipamentos eletrónicos como alternativa à substituição frequente.
A
estes prémios junta-se o selo Marca Recomendada, atribuído pelo Portal da
Queixa e renovado em 2026 com base na avaliação dos consumidores, na qualidade
do atendimento e na eficácia na resolução de reclamações.
A
renovação destas distinções em 2026 consolida o posicionamento da iServices
como uma das marcas de referência no setor, associando qualidade técnica,
confiança do consumidor e uma abordagem mais sustentável ao consumo
tecnológico.
A
iServices nasceu em 2011, conta atualmente com mais de 450 colaboradores e está
presente com mais de 130 lojas em Portugal Continental, Açores, Madeira,
Espanha, Ilhas Canárias, França, Bélgica e Países Baixos.
A iServices contabiliza
mais de trinta mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple,
Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em
Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI. Antes de qualquer
reparação, a iServices realiza sempre um diagnóstico gratuito e sem
compromisso. Este serviço de reparação é complementado por uma vasta oferta de
acessórios e gadgets. A iServices trabalha com técnicos especializados
presentes em todas as lojas e efetua as suas reparações em cerca de 20 minutos,
oferecendo ainda o Serviço de Recolha e Entrega Gratuitas ao domicílio. No caso
de o cliente não ter disponibilidade para deslocação a uma loja, a iServices
recolhe o seu equipamento, em qualquer parte do país, repara-o e entrega-o no
local desejado. Recebeu em 2019 a distinção como ‘empresa gazela’, em 2026 é
considerada “Marca Recomendada”, “A Melhor Loja”, “A Melhor Loja Online” , “Prémio
5 Estrelas” e “Escolha do Consumidor” pelo quinto ano consecutivo. A marca renova ainda, em 2026,
o selo Escolha Sustentável.
