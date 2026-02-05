Feira do Queijo Serra da Estrela afirma Seia como maior produtor de queijo de ovelha

Sábado – Pense por si

Evento decorre de 14 a 17 de fevereiro, evidenciando o papel do setor no desenvolvimento económico e afirmação territorial.

O Município de Seia promove, de 14 a 17 de fevereiro, a 49.ª edição da Feira do Queijo Serra da Estrela, um evento que se afirma como referência nacional na valorização do queijo e de toda a sua fileira, desde a produção com denominação de origem protegida (DOP) ao fabrico industrial, num concelho que é o maior produtor nacional de queijo de ovelha. 

A mostra volta a assumir-se como um verdadeiro fator de desenvolvimento económico e de afirmação territorial, evidenciando a centralidade do setor primário na identidade, na economia e na sustentabilidade do concelho, congregando produtores, pastores, queijeiras, empresas e várias entidades ligadas à cadeia de valor do produto.

Mantendo-se fiel ao modelo consolidado ao longo das últimas edições, o certame decorre no Mercado Municipal de Seia e na respetiva área envolvente, mostrando a vitalidade de um setor profundamente enraizado no território, gerador de riqueza, criação de emprego e com forte impacto na economia regional e nacional.

Ao longo de quatro dias, a Feira do Queijo Serra da Estrela assenta no trinómio entre produto, território e cultura, assumindo-se como um espaço privilegiado de compra direta ao produtor, de partilha de saberes e de valorização do conhecimento associado à produção artesanal e industrial, num equilíbrio entre tradição e inovação.

Novidades da edição de 2026

A edição de 2026 introduz novas dimensões de reflexão e vivência do território, reforçando a componente da experiência e do conhecimento associada à Feira do Queijo Serra da Estrela.

Desde logo, destaca-se a realização, no dia anterior à abertura do certame, da conferência “Lã: de resíduo a recurso. Como fechar o ciclo?”, coordenada pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha. Esta iniciativa amplia o debate em torno da pastorícia, da economia circular e da valorização sustentável dos recursos associados à atividade pastoril, sublinhando a importância da inovação na preservação de práticas ancestrais.

Em paralelo, o programa de 2026 integra atividades complementares de contacto direto com a paisagem e o território, desenvolvidas por operadores turísticos em articulação com a Rede das Aldeias de Montanha. No dia 15 de fevereiro, a Mais Trilhos realiza um percurso pedestre pelos caminhos do queijo, convidando à descoberta das origens do produto e da relação entre produção, território e paisagem. No dia 16 de fevereiro, a Estrela Ativa organiza um passeio de bicicletas elétricas pelos prados da terra chã, proporcionando uma experiência ativa e sustentável da Serra da Estrela.

Uma programação identitária, consolidada e diferenciadora

Naturalmente, a Feira mantém os seus elementos estruturantes e identitários, que fazem deste evento uma referência nacional. Entre eles destacam-se a produção ao vivo do Maior Queijo de Ovelha de Seia, as demonstrações de fabrico tradicional, as ações de cozinha ao vivo, as dicas e saberes associados ao Queijo Serra da Estrela DOP, aos vinhos do Dão sub-região da Serra da Estrela e ao azeite, bem como a Quinta do Pastor, espaço de contacto direto com o mundo rural.

A valorização da base da fileira produtiva está igualmente presente através do Concurso de Ovinos e Caprinos, organizado pela ANCOSE, que evidencia o trabalho dos pastores e inclui momentos de ordenha e tosquia ao vivo da Ovelha Serra da Estrela. A presença da LICRASE, com a mostra do Cão Serra da Estrela, reforça a ligação às práticas tradicionais e ao património vivo do território.

O certame integra ainda uma ampla mostra de artesanato, as tradicionais tasquinhas e um extenso programa musical, assegurado pelas coletividades musicais do concelho, que contribui para a animação permanente do recinto e para o envolvimento da comunidade local.

Com mais de uma centena de expositores, a Feira do Queijo Serra da Estrela constitui uma oportunidade única para adquirir produtos diretamente ao produtor e viver quatro dias de celebração, autenticidade e excelência, afirmando Seia como território de produção, conhecimento e identidade.

