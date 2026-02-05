Feira do Queijo Serra da Estrela afirma Seia como maior produtor de queijo de ovelha

Evento decorre de 14 a 17 de fevereiro, evidenciando o papel do setor no desenvolvimento económico e afirmação territorial.
O
Município de Seia promove, de 14 a 17 de fevereiro, a 49.ª edição da Feira do
Queijo Serra da Estrela, um evento que se afirma como referência nacional na
valorização do queijo e de toda a sua fileira, desde a produção com denominação
de origem protegida (DOP) ao fabrico industrial, num concelho que é o maior
produtor nacional de queijo de ovelha.
A
mostra volta a assumir-se como um verdadeiro fator de desenvolvimento económico
e de afirmação territorial, evidenciando a centralidade do setor primário na
identidade, na economia e na sustentabilidade do concelho, congregando
produtores, pastores, queijeiras, empresas e várias entidades ligadas à cadeia
de valor do produto.
Mantendo-se
fiel ao modelo consolidado ao longo das últimas edições, o certame decorre no
Mercado Municipal de Seia e na respetiva área envolvente, mostrando a
vitalidade de um setor profundamente enraizado no território, gerador de
riqueza, criação de emprego e com forte impacto na economia regional e
nacional.
Ao
longo de quatro dias, a Feira do Queijo Serra da Estrela assenta no trinómio
entre produto, território e cultura, assumindo-se como um espaço privilegiado
de compra direta ao produtor, de partilha de saberes e de valorização do
conhecimento associado à produção artesanal e industrial, num equilíbrio entre
tradição e inovação.
Novidades
da edição de 2026
A
edição de 2026 introduz novas dimensões de reflexão e vivência do território,
reforçando a componente da experiência e do conhecimento associada à Feira do
Queijo Serra da Estrela.
Desde
logo, destaca-se a realização, no dia anterior à abertura do certame, da
conferência “Lã: de resíduo a recurso. Como fechar o ciclo?”, coordenada
pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha.
Esta iniciativa amplia o debate em torno da pastorícia, da economia circular e
da valorização sustentável dos recursos associados à atividade pastoril,
sublinhando a importância da inovação na preservação de práticas ancestrais.
Em
paralelo, o programa de 2026 integra atividades complementares de contacto
direto com a paisagem e o território, desenvolvidas por operadores turísticos em
articulação com a Rede das Aldeias de Montanha. No dia 15 de fevereiro, a Mais
Trilhos realiza um percurso pedestre pelos caminhos do queijo, convidando à
descoberta das origens do produto e da relação entre produção, território e
paisagem. No dia 16 de fevereiro, a Estrela Ativa organiza um passeio de
bicicletas elétricas pelos prados da terra chã, proporcionando uma experiência
ativa e sustentável da Serra da Estrela.
Uma
programação identitária, consolidada e diferenciadora
Naturalmente,
a Feira mantém os seus elementos estruturantes e identitários, que fazem deste
evento uma referência nacional. Entre eles destacam-se a produção ao vivo do
Maior Queijo de Ovelha de Seia, as demonstrações de fabrico tradicional, as
ações de cozinha ao vivo, as dicas e saberes associados ao Queijo Serra da
Estrela DOP, aos vinhos do Dão sub-região da Serra da Estrela e ao azeite, bem
como a Quinta do Pastor, espaço de contacto direto com o mundo rural.
A
valorização da base da fileira produtiva está igualmente presente através do
Concurso de Ovinos e Caprinos, organizado pela ANCOSE, que evidencia o trabalho
dos pastores e inclui momentos de ordenha e tosquia ao vivo da Ovelha Serra da
Estrela. A presença da LICRASE, com a mostra do Cão Serra da Estrela, reforça a
ligação às práticas tradicionais e ao património vivo do território.
O
certame integra ainda uma ampla mostra de artesanato, as tradicionais
tasquinhas e um extenso programa musical, assegurado pelas coletividades
musicais do concelho, que contribui para a animação permanente do recinto e
para o envolvimento da comunidade local.
Com
mais de uma centena de expositores, a Feira do Queijo Serra da Estrela
constitui uma oportunidade única para adquirir produtos diretamente ao produtor
e viver quatro dias de celebração, autenticidade e excelência, afirmando Seia
como território de produção, conhecimento e identidade.
Feira do Queijo Serra da Estrela afirma Seia como maior produtor de queijo de ovelha