LEROY MERLIN reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal pelo Top Employers Institute

A LEROY MERLIN acaba de ser certificada como Top Employer 2026, reafirmando a importância do Bem-Estar como pilar fundamental da sua cultura;

A empresa destaca-se como uma referência no desenvolvimento de talento e na criação de oportunidades de carreira;

A LEROY MERLIN foi distinguida com o prémio Top Employer 2026, atribuído pelo Top Employers Institute. Este reconhecimento não é apenas um selo de qualidade, mas o reflexo de uma cultura que coloca o bem-estar e o crescimento de cada um dos seus 6.200 colaboradores no centro de todas as decisões.

Valores de Ética e Integridade, um dos pilares da LEROY MERLIN com melhor valorização, refletem a transparência vivida em toda a organização, tornando-a numa referência no mercado nacional, assim como a aposta real nas pessoas e equipas, com a marca a registar uma taxa de promoções internas três vezes superior ao benchmark do mercado nacional, demonstrando que o crescimento e a evolução de carreira fazem parte do seu ADN.

A inovação é outro dos pilares que na LEROY MERLIN se manifesta de forma estrutural, através de benefícios que cuidam do bem-estar integral de cada colaborador, com a empresa a disponibilizar serviços e programas diferenciadores como Cessação de Tabagismo, Perda de Peso e Apoio Parental, a par de iniciativas robustas de bem-estar financeiro. Este compromisso estende-se a políticas de partilha de valor, que são um exemplo raro no mercado nacional, estando presentes em apenas 35% das empresas certificadas com o selo Top Employer em Portugal.

O sucesso desta estratégia é acompanhado de perto através de escuta ativa e contínua, que garante que a voz de quem está no terreno é verdadeiramente ouvida e valorizada. A agilidade em transformar o feedback das equipas em ações concretas reflete-se no compromisso coletivo: a LEROY MERLIN integra o restrito grupo de 16% das empresas Top Employer em Portugal com uma tendência positiva no crescimento do engagement, tendo fechado o ano com um eNPS (Employee Net Promoter Score, métrica que mede o nível de recomendação da empresa por parte dos próprios colaboradores) de 61, um resultado que confirma o forte orgulho de pertença dentro da organização.

Para Ana Herrero, Diretora de Recursos Humanos da LEROY MERLIN, esta certificação é “vista como um reconhecimento, que muito nos orgulha, mas também como uma responsabilidade. Estamos comprometidos em honrar esta valorização e continuar a melhorar os nossos processos, sempre em prol da nossa empresa e das nossas equipas. Os nossos principais eixos de trabalho passam pelo suporte à aceleração do negócio, através da capacitação das equipas e atração de novas competências, pelo suporte ao change management, transformação digital e AI, e também pelo reforço dos nossos valores e afirmação da nossa cultura, como fator de afirmação da nossa identidade e diferenciação”.

Com o selo Top Employer 2026, a LEROY MERLIN consolida o seu posicionamento como uma referência no mercado nacional, reforçando o compromisso de gerar um impacto positivo - humano, ambiental e económico - em todas as comunidades onde está presente. Esta distinção é o resultado direto do trabalho da equipa LEROY MERLIN, que todos os dias transforma a empresa numa casa com propósito, impacto e futuro, onde cada colaborador é o motor de uma cultura de excelência e proximidade.