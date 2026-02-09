LEROY MERLIN reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal pelo Top Employers Institute

A LEROY MERLIN acaba de ser certificada como
Top Employer 2026, reafirmando a importância do Bem-Estar como pilar
fundamental da sua cultura;
A empresa destaca-se como uma referência no
desenvolvimento de talento e na criação de oportunidades de carreira;
A LEROY MERLIN foi distinguida com o prémio Top
Employer 2026, atribuído pelo Top Employers Institute. Este reconhecimento não
é apenas um selo de qualidade, mas o reflexo de uma cultura que coloca o
bem-estar e o crescimento de cada um dos seus 6.200 colaboradores no centro de
todas as decisões.
Valores de Ética e Integridade, um dos pilares
da LEROY MERLIN com melhor valorização, refletem a transparência vivida em toda
a organização, tornando-a numa referência no mercado nacional, assim como a
aposta real nas pessoas e equipas, com a marca a registar uma taxa de promoções
internas três vezes superior ao benchmark do mercado nacional, demonstrando que
o crescimento e a evolução de carreira fazem parte do seu ADN.
A inovação é outro dos pilares que na LEROY
MERLIN se manifesta de forma estrutural, através de benefícios que cuidam do
bem-estar integral de cada colaborador, com a empresa a disponibilizar serviços
e programas diferenciadores como Cessação de Tabagismo, Perda de Peso e Apoio
Parental, a par de iniciativas robustas de bem-estar financeiro. Este
compromisso estende-se a políticas de partilha de valor, que são um exemplo
raro no mercado nacional, estando presentes em apenas 35% das empresas
certificadas com o selo Top Employer em Portugal.
O sucesso desta estratégia é acompanhado de
perto através de escuta ativa e contínua, que garante que a voz de quem está no
terreno é verdadeiramente ouvida e valorizada. A agilidade em transformar o
feedback das equipas em ações concretas reflete-se no compromisso coletivo: a
LEROY MERLIN integra o restrito grupo de 16% das empresas Top Employer em
Portugal com uma tendência positiva no crescimento do engagement, tendo fechado
o ano com um eNPS (Employee Net Promoter Score, métrica que mede o nível de recomendação
da empresa por parte dos próprios colaboradores) de 61, um resultado que
confirma o forte orgulho de pertença dentro da organização.
Para Ana Herrero, Diretora de Recursos Humanos
da LEROY MERLIN, esta certificação é “vista como um reconhecimento, que
muito nos orgulha, mas também como uma responsabilidade. Estamos comprometidos
em honrar esta valorização e continuar a melhorar os nossos processos, sempre
em prol da nossa empresa e das nossas equipas. Os nossos principais eixos de
trabalho passam pelo suporte à aceleração do negócio, através da capacitação
das equipas e atração de novas competências, pelo suporte ao change management,
transformação digital e AI, e também pelo reforço dos nossos valores e
afirmação da nossa cultura, como fator de afirmação da nossa identidade e
diferenciação”.
Com o selo Top Employer
2026, a LEROY MERLIN consolida o seu posicionamento como uma referência no
mercado nacional, reforçando o compromisso de gerar um impacto positivo -
humano, ambiental e económico - em todas as comunidades onde está presente.
Esta distinção é o resultado direto do trabalho da equipa LEROY MERLIN, que
todos os dias transforma a empresa numa casa com propósito, impacto e futuro,
onde cada colaborador é o motor de uma cultura de excelência e proximidade.
LEROY MERLIN reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal pelo Top Employers Institute