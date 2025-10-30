Hertz Carros Usados abre a sua maior loja na zona da Grande Lisboa

Sábado – Pense por si

Nova loja localiza-se em Sintra, e estará de portas abertas de segunda a sábado. O objetivo é prestar um aconselhamento próximo e personalizado ao cliente, com as habituais vantagens Hertz Carros Usados e uma seleção de cerca de 200 viaturas disponíveis para entrega imediata.

A Hertz Carros Usados acaba de abrir um espaço moderno e convidativo para impulsionar as vendas na zona da Grande Lisboa. A Super Loja da Grande Lisboa localiza-se em Sintra e é a maior loja da Hertz Carros Usados. 

Hertz carros usados tem uma nova loja
Loja Hertz de carros usados
Balcão Hertz de venda de carros usados
Espaço Hertz com campanha de entrega imediata de carros usados

Além de até 3 anos de garantia em todas as viaturas e entrega imediata numa seleção de cerca de 200 viaturas de diversas marcas e modelos, estará ainda disponível a avaliação de retomas.

Na Super Loja da Grande Lisboa, a Hertz Carros Usados terá em destaque modelos de diversas marcas e segmentos. Para além de uma vasta montra de viaturas, nesta nova Super Loja, a Hertz Carros Usados disponibiliza ainda uma equipa de vendas totalmente dedicada para apoiar na decisão de compra a quem prefere ser aconselhado por um vendedor.  

A Super Loja da Grande Lisboa estará aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 20h00 e sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 19h00.

Todas as informações sobre o novo Parque de Vendas em Lisboa podem ser consultadas aqui.

