Hertz Carros Usados abre a sua maior loja na zona da Grande Lisboa

Nova loja localiza-se em Sintra, e estará de portas abertas de segunda a sábado. O objetivo é prestar um aconselhamento próximo e personalizado ao cliente, com as habituais vantagens Hertz Carros Usados e uma seleção de cerca de 200 viaturas disponíveis para entrega imediata.

A Hertz Carros Usados acaba de abrir um espaço moderno e convidativo para impulsionar as vendas na zona da Grande Lisboa. A Super Loja da Grande Lisboa localiza-se em Sintra e é a maior loja da Hertz Carros Usados.

Além de até 3 anos de garantia em todas as viaturas e entrega imediata numa seleção de cerca de 200 viaturas de diversas marcas e modelos, estará ainda disponível a avaliação de retomas.

Na Super Loja da Grande Lisboa, a Hertz Carros Usados terá em destaque modelos de diversas marcas e segmentos. Para além de uma vasta montra de viaturas, nesta nova Super Loja, a Hertz Carros Usados disponibiliza ainda uma equipa de vendas totalmente dedicada para apoiar na decisão de compra a quem prefere ser aconselhado por um vendedor.

A Super Loja da Grande Lisboa estará aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 20h00 e sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 19h00.

Todas as informações sobre o novo Parque de Vendas em Lisboa podem ser consultadas aqui.