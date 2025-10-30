Hertz Carros Usados abre a sua maior loja na zona da Grande Lisboa

Nova loja localiza-se em Sintra, e estará de portas abertas de segunda a sábado. O objetivo é prestar um aconselhamento próximo e personalizado ao cliente, com as habituais vantagens Hertz Carros Usados e uma seleção de cerca de 200 viaturas disponíveis para entrega imediata.
A Hertz Carros Usados acaba de abrir um espaço moderno e
convidativo para impulsionar as vendas na zona da Grande Lisboa. A Super Loja
da Grande Lisboa localiza-se em Sintra e é a maior loja da Hertz Carros
Usados.
Além de até 3 anos
de garantia em todas as viaturas e entrega imediata numa seleção de cerca de
200 viaturas de diversas marcas e modelos, estará ainda disponível a avaliação
de retomas.
Na Super Loja da
Grande Lisboa, a Hertz Carros Usados terá em destaque modelos de diversas
marcas e segmentos. Para além de uma vasta montra de viaturas, nesta nova
Super Loja, a Hertz Carros Usados disponibiliza ainda uma equipa de vendas
totalmente dedicada para apoiar na decisão de compra a quem prefere ser
aconselhado por um vendedor.
A Super Loja da
Grande Lisboa estará aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 20h00
e sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 19h00.
Todas as
informações sobre o novo Parque de Vendas em Lisboa podem ser consultadas aqui.
