Galp apoia com €6,5 milhões ações de resposta à tragédia humanitária na Ucrânia

Galp doa no imediato €2,5 milhões à Cruz Vermelha e assume o custo do combustível dos voos humanitários que vão transportar refugiados ucranianos para Portugal

A Galp está a desenvolver um conjunto de iniciativas para apoiar as vítimas do conflito na Ucrânia, associando assim a sua energia aos esforços humanitários coletivos que estão em curso. Para implementar este pacote de ações, a Galp reservou €6,5 milhões para aplicar em iniciativas próprias ou no apoio a ações humanitárias conjuntas.

A doação de €2,5 milhões à Cruz Vermelha é uma das medidas já decididas para apoiar a resposta à crise humanitária. Este montante será repartido por apoios na linha da frente e por apoio às operações da Cruz Vermelha na Península Ibérica, em alinhamento com o Comité Internacional e a Federação Internacional da Cruz Vermelha.





A Galp está também em contacto com o Governo de Portugal, com a Embaixada da Ucrânia e com o Município de Cascais que estão a organizar voos de transporte de refugiados de países vizinhos da Ucrânia para Portugal. O primeiro voo terá lugar esta quinta-feira, 10 de março, e transportará cerca de 250 refugiados da Polónia para Portugal, suportando a Galp os custos do combustível.









"A Galp assumiu desde a primeira hora o seu repúdio contra a agressão que está em curso na Ucrânia e posicionou-se sem reservas ao lado do povo ucraniano", destaca Andy Brown, CEO da Galp. "Por isso, depois de suspendermos a compra de produtos petrolíferos à Rússia, estamos agora a materializar a nossa solidariedade com o povo ucraniano através de ações que ajudem a trazer o conforto possível aos refugiados neste momento tão difícil", conclui.

Em território português, a Galp está também em articulação com vários municípios para assegurar o fornecimento de energia e de outros bens que garantam o conforto aos ucranianos recebidos nos centros de acolhimento criados no nosso país. No centro de acolhimento de Lisboa, a Galp assegurou já apoio energético mediante a disponibilização de pontos de aquecimento interior e exterior, e apoio em combustível para as operações logísticas de transporte, em coordenação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A Galp irá assumir o mesmo apoio ao Município de Cascais.









O apoio da Galp nestes centros de acolhimento está a ser complementado por iniciativas internas, desenvolvidas com os colaboradores da empresa, para a doação de kits personalizados de boas-vindas aos refugiados e pela aquisição de bens alimentares e de outros produtos considerados de primeira necessidade para os refugiados que estão a ser recebidos nos centros. A Galp tem ainda vários colaboradores envolvidos na plataforma de apoio WeHelpUkraine e está a apoiar as ONG parceiras desta iniciativa.

Numa lógica de médio prazo, a Galp está também já a desenvolver um programa de trainees específico para refugiados ucranianos. Este programa, articulado em colaboração com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia e o IEFP – e que prevê um pacote de apoio social que inclui, por exemplo, assistência social, alojamento, vouchers para alimentação e vestuário, tutoria e cursos de línguas – deverá contemplar oportunidade de estágio para 40 a 50 pessoas.









Também em parceria com os CTT e com a UAPT - Associação Ucrânia em Portugal ( helpua.pt ), a Galp irá apoiar a deslocação de camiões que viajam até à fronteira com a Ucrânia, fornecendo o combustível para a viagem que irá entregar os bens recolhidos por esta associação para apoiar os refugiados ucranianos concentrados nos países que fazem fronteira com a Ucrânia.

No mesmo sentido, em parceria com a Embaixada da Ucrânia em Varsóvia e o HIPOGEST Group (HERTZ), a Galp garantiu já o fornecimento de combustível para apoiar a deslocação de camiões para a Polónia com mercadorias recolhidas em ações de apoio ao povo ucraniano.





Além das ações que já estão em curso, a Galp continua a analisar e avaliar outras medidas de apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano, quer em parceria, quer através de ações desenvolvidas com os seus colaboradores, clientes ou fornecedores.