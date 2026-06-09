A FIA Lisboa regressa de 27 de Junho a 5 de Julho com o Alentejo e Ribatejo como Região Convidada

Promovida pela Fundação AIP, a FIA Lisboa, maior feira internacional de artesanato da Península Ibérica, regressa à FIL – Parque das Nações, entre 27 de Junho e 5 de Julho, para uma edição que promete celebrar o melhor do artesanato nacional e internacional, culturas, gastronomia e animação.

Em 2026, a feira terá como Região Convidada o Turismo do Alentejo e Ribatejo, trazendo à FIL um território repleto de sabores autênticos, saberes-fazer tradicionais e experiências culturais únicas.

Durante nove dias, a FIA Lisboa será um verdadeiro encontro de culturas, reunindo artesãos de Portugal e de diversos países, numa mostra de técnicas, produtos e tradições que atravessam fronteiras. Os visitantes poderão degustar produtos típicos, conhecer artesãos em ação e participar em experiências culturais, enquanto se envolvem na animação e património vivo de várias regiões.

O Alentejo terá um espaço dedicado, permitindo aos visitantes descobrir a identidade, autenticidade e criatividade do território, num percurso que combina tradição, gastronomia, artesanato e experiências únicas para toda a família.

“A participação do Alentejo e Ribatejo como região convidada da FIA Lisboa representa uma oportunidade estratégica para afirmar o artesanato como um ativo turístico diferenciador e reforçar a ligação entre cultura, tradição e inovação. Queremos dar a conhecer uma região autêntica, onde o saber-fazer das comunidades locais, o património imaterial e a criatividade contemporânea se unem para proporcionar experiências únicas. Convidamos todos os visitantes a descobrir o Alentejo e o Ribatejo na FIA e, ao longo de todo o ano, a viver um território onde o tempo, a identidade e a cultura se revelam de forma genuína.”, salienta José Santos, Presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Esta edição reforça o posicionamento da FIA Lisboa como evento cultural e comercial de referência, promovendo o intercâmbio entre regiões, culturas e visitantes nacionais e internacionais, e destacando a riqueza do artesanato em todas as suas formas.

“A FIA Lisboa é mais do que uma feira: é um ponto de encontro de culturas, gastronomia e artesanato nacional e internacional. Ter o Alentejo como Região Convidada reforça essa missão e permite aos visitantes viverem um território cheio de autenticidade, tradição e animação”, afirma Carla Borges Pita, Gestora da FIA Lisboa.

A FIA Lisboa decorre de 27 de Junho a 5 de Julho, na FIL – Parque das Nações.

Sobre a FIA Lisboa

A FIA Lisboa é a maior feira internacional de artesanato da Península Ibérica, reunindo expositores nacionais e internacionais e promovendo o encontro entre culturas, tradições, gastronomia e criatividade. Todos os anos, milhares de visitantes descobrem produtos autênticos, participam em experiências culturais e interagem com o melhor do artesanato do mundo.

Horários:

Pavilhões de Exposição

2ª a 5ª e domingos – 15h00 às 23h00

Sextas e sábados – 15h00 às 00h00

Área da Gastronomia - Funcionamento a partir das 12h30 (com entrada gratuita até às 14h30)

Mais informação em: www.fialisboa.fil.pt