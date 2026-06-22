Fundação INATEL celebra nove décadas com exposição

“90 Anos de Lazer e Humanismo em Portugal”

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Espetáculo interativo com Danças Tradicionais e Degustação de Doçaria Conventual



Radar

Entrada gratuita mediante reserva prévia

A Fundação INATEL inaugura no próximo dia 29 de junho, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, a exposição “90 Anos de Lazer e Humanismo em Portugal”, que assinala nove décadas de intervenção social, cultural e comunitária ao serviço dos trabalhadores, famílias e comunidades portuguesas.

A mostra propõe uma viagem pela memória coletiva do país através da história da Fundação INATEL, reunindo fotografias, documentos, objetos históricos, figurinos e experiências sensoriais que acompanham a evolução da instituição, então designada FNAT, desde 1935 até à atualidade.

Organizada em núcleos temáticos, a exposição revisita iniciativas marcantes como o turismo social, os Serões para Trabalhadores e o Cinema Ambulante, bem como projetos atuais de envelhecimento ativo, voluntariado e inclusão social.

Destaque para o núcleo “Murmúrios do Tempo”, com peças e documentos que evocam diferentes períodos da vida da instituição, e para um epílogo dedicado à diversidade cultural portuguesa, onde imagem, música, dança e gastronomia celebram os valores de encontro e partilha que orientam a missão da Fundação. O espetáculo interativo com danças ao vivo e degustação de Doçaria Conventual dos Açores, Madeira, Minho, Ribatejo e Algarve, une Tradição e Modernidade.

A exposição estará patente na SNBA entre 30 de junho e 3 de julho, constituindo uma oportunidade para revisitar a história de uma instituição que acompanha a transformação da sociedade portuguesa e promove o acesso à cultura, ao turismo, ao desporto e ao bem-estar. Estarão também disponíveis, mediante marcação, visitas guiadas conduzidas por um Mestre de Cerimónias.

Exposição: 90 Anos de Lazer e Humanismo em Portugal

Local: Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), Lisboa

Datas: 30 de junho a 3 de julho de 2026

Visitas Livres

30 a 3 de julho | 12H – 14H

4 Julho | 12H - 19H

Vistas Guiadas Mediante Reserva

30 de junho a 3 de Julho | 14H – 18H

Organização: Fundação INATEL em parceria com a SNBA

Entrada gratuita mediante reserva prévia AQUI