MERCADONA ENTRE AS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DA EUROPA

• Segundo a revista Fortune, líder mundial em negócios, a cadeia de supermercados destaca-se na 5ª posição do ranking das empresas mais inovadoras da Europa e a única do setor da distribuição em Espanha.



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A Mercadona foi reconhecida como a empresa mais inovadora do setor da distribuição em Espanha, segundo a prestigiada revista Fortune, referência mundial na área dos negócios. A publicação apresentou ontem (18 de junho) a segunda edição do ranking das empresas mais inovadoras da Europa, destacando a presença da Mercadona como a única empresa espanhola do setor da distribuição e a quinta classificada na lista da distribuição europeia.

Além disso, na classificação geral composta por 300 empresas europeias de vários setores, das quais apenas 12 são empresas espanholas, a cadeia de supermercados ocupa a 148.ª posição, subindo 97 lugares em relação ao ano passado, quando se classificou na 245.ª posição.

Mercadona, um modelo de inovação próprio e transversal

Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos seus clientes, a empresa desenvolve um modelo de inovação próprio e transversal, centrado em quatro eixos: Inovação de produto, promovida através de sessões de coinovação realizadas com os clientes nos seus 20 centros de coinovação, para desenvolver melhorias e novidades no sortido; Inovação de processos, apostando na transformação digital para otimizar tarefas como a gestão das lojas; Inovação social, através da colaboração com entidades sociais; Inovação aberta e colaborativa, cooperando com organizações especializadas na identificação de soluções inovadoras que acrescentem valor a toda a organização.