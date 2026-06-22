Mais do que um Relógio: A Arte do Mineral

Um equilíbrio de Beleza orgânica e mestria relojoeira.
Onde a majestade crua da Natureza se encontra com uma mestria requintada, o tempo torna-se uma obra-prima. A nova série LORUS Classic é um tributo à beleza oculta da Terra, tecendo elementos minerais com textura numa moldura sofisticada que dá corpo a prestígio e desempenho.
Com seis mostradores vibrantes, com textura de pedra, alimentados pelo movimento de quartzo do Calibre VJ42, a colecção capta a essência da beleza natural, evocando um carácter intemporal que é tão impressionante quanto requintado. Uma caixa e um bisel redondos em aço inoxidável, com 40mm de diâmetro, combinado com vidro mineral de dupla-curvatura, conjuga-se na perfeição com uma bracelete em pele com textura crocodilo, conferindo uma calidez vintage e uma aparência de qualidade duradoura no pulso moderno.
Há muito que os minerais nos cativam com a sua variedade extraordinária de cores, cada uma, uma expressão única do mundo formado nas profundezas do solo. A série Lorus Classic inspira-se Nessa mesma profundidade, com mostradores que trazem o carácter das cores antigas da Terra para o pulso. Esta é mais do que uma colecção de relógios: é a palete de cores da Natureza, mais próxima que nunca.