Fidelidade é a segunda seguradora europeia mais sustentável.

A Morningstar Sustainalytics classificou a Fidelidade como a segunda melhor seguradora na Europa, a quarta melhor seguradora do mundo e a segunda melhor empresa em Portugal em termos de sustentabilidade.

A seguradora líder em Portugal recebeu um Rating de 11,7, valor que a coloca na segunda posição no ranking das melhores seguradoras europeias e em quarto lugar no ranking mundial. Em Portugal esta alta classificação coloca a Fidelidade como a melhor instituição no setor de banca e seguros e a segunda empresa portuguesa mais sustentável, considerando todos os sectores de atividade económica.

O rating ESG agora atribuído pela Morningstar Sustainalytics consolida a estratégia implementada pela Fidelidade, que procura ativamente ter um impacto positivo na sociedade, sendo um agente económico responsável e proativo na transição ecológica, e um agente de mudança exemplar, que está ao lado dos seus colaboradores, parceiros e clientes neste caminho em prol da sustentabilidade.

Para Rogério Campos Henriques, CEO do Grupo Fidelidade, "Sermos avaliados por uma empresa externa e com comprovada experiência no mercado de avaliação de riscos ESG é de extrema importância pois permite-nos medir o nosso desempenho e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Este reconhecimento contribui assim para a melhoria contínua das nossas ações, políticas e programas com uma orientação clara para a criação de impacto positivo em todos os nossos stakeholders. Para além de reconhecermos os desafios das alterações climáticas, abraçamos ativamente a responsabilidade de liderar a transição para um futuro mais sustentável através de um papel preponderante na dimensão social com foco nas temáticas da longevidade, prevenção em saúde e inclusão social. O compromisso com metas ambiciosas, investimentos responsáveis, produtos inovadores e colaboração global são os pilares que definem a nossa jornada para um amanhã mais verde e resiliente."

A Morningstar Sustainalytics é uma empresa de referência internacional que produz um ranking global de sustentabilidade há mais de 30 anos e fornece investigação, classificações e dados analíticos de alta qualidade sobre ambiente, sociedade e governação (ESG) a investidores institucionais e empresas na área do ambiente, social e governação em todos os setores de atividade.

Como reconhecimento pela sua política de sustentabilidade, pela primeira vez, a Fidelidade está a participar na 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), que se realiza até 12 de dezembro, na Expo City, no Dubai.

No encontro internacional, a Fidelidade vai partilhar a sua visão e compromissos em matéria de ESG, especialmente o seu caminho em prol da descarbonização - apresentando o seu plano com vista à neutralidade carbónica - e as medidas de prevenção, adaptação e atuação perante situações de perdas e danos como efeitos das alterações climáticas.