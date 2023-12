Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As mais lidas

Este Natal abra as asas e experimente a incrível sensação de voar com a Dreamfly

Para quem procura o presente mais original, a DreamFly tem disponíveis dois packs especiais que incluem voos tanto para adultos, como para crianças. Uma experiência única que ficará para sempre gravada na memória dos aventureiros que receberem esta oferta.

Cada voucher de Natal inclui quatro voos (dois por pessoa) equivalentes a quatro saltos de 4.000m, vídeo da experiência, aluguer de equipamento, treino teórico antes da sessão, assistência pessoal de um instrutor profissional e diploma de voo. Os vouchers estão disponíveis na versão adulto + criança e dois adultos. Toda a experiência tem duração aproximada de 1h30.

Para além destes packs, a DreamFly disponibiliza os habituais pacotes individuais, que incluem dois voos cada, e individuais deluxe que incluem três voos. A mesma oferta está disponível também para crianças dos 4 aos 12 anos. É ainda possível adquirir pacotes para família e para grupos até 11 pessoas. Os preços variam a partir dos 39€.

A DreamFly Indoor Skydiving proporciona a oportunidade de viver a adrenalina da queda livre, sem a preocupação do medo das alturas, através de um equipamento de última geração que produz ventos entre os 180 e os 350km/h numa estrutura com atmosfera controlada e que conta com mais de 3m de largura e 10m de altura.

A DreamFly Lisboa localiza-se junto ao Centro Comercial Alegro Sintra, em Rio de Mouro, e no Porto junto à Galeria Comercial Auchan Maia.

Voucher de Natal 1 adulto + 1 criança: 91,00€

Voucher de Natal 2 adultos: 99,00€

Cada voucher é válido por 12 meses e o voo pode ser agendado para qualquer dia da semana, fins de semana incluídos.