Pós-graduação em Hidrogénio no Instituto Politécnico de Portalegre

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.







Até 17 de dezembro, está aberta uma nova fase de candidatura ao curso de pós-graduação em Hidrogénio, ministrado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Portalegre. A todos os estudantes deste curso é garantida bolsa de estudo, no valor da propina paga (apoio concedido no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência).

Vocacionada para gestores e técnicos de empresas das áreas de energia ou com interesse em investir no campo do H2 verde, com formação em engenharia ou ciência, a pós-graduação foi criada para dotar os formandos de ferramentas essenciais para o desenvolvimento das suas atividades profissionais nesta área.





O curso realiza-se online, em horário pós-laboral, e tem a duração de um semestre letivo. Inclui ainda uma componente experimental aplicada, de carácter presencial, centrada na manipulação de equipamentos de produção de hidrogénio por eletrólise.









Esta pós-graduação é mais um contributo do Politécnico de Portalegre para a disseminação de conhecimentos na área do hidrogénio verde.

Os sucessivos relatórios das organizações internacionais que estudam as Alterações Climáticas, em especial os do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), têm demonstrado que a Humanidade precisa de alterar rapidamente a forma como gere os recursos energéticos. A nível nacional, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) inclui o hidrogénio como um vetor energético crucial no processo de descarbonização da economia nacional.