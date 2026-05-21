Estudo mede verdadeira dimensão da doença renal em Portugal

Estudo nacional vai medir a dimensão da doença renal e responder a uma lacuna histórica de informação em saúde pública

Portugal está a realizar, pela primeira vez, um estudo nacional de prevalência da doença real crónica (DRC), uma doença silenciosa, progressiva e frequentemente diagnosticada em fases avançadas. O estudo, um projeto da Boehringer Ingelheim e que conta com o apoio científico da Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) e o apoio institucional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais (APIR), pretende apurar quantas pessoas vivem com DRC no país, onde estão e quais as suas principais características clínicas e sociodemográficas.



Homem lê correspondência com envelope azul e conteúdo branco

Apesar de se estimar que a DRC afete até 10% da população adulta, Portugal não dispõe atualmente de dados nacionais recentes e abrangentes que permitam conhecer a real dimensão do problema. Esta falta de informação dificulta o planeamento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico precoce e resposta em saúde.

O estudo, agora em curso, irá incluir cerca de 3.000 participantes, selecionados de forma aleatória e representativa em todo o território continental, Açores e Madeira. O objetivo é identificar tanto casos já diagnosticados, como também pessoas que vivem com DRC sem o saber.

Edgar Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, refere que “este estudo representa um marco para a nefrologia em Portugal. Pela primeira vez, teremos dados robustos e representativos sobre a prevalência real da doença renal crónica, essenciais para melhorar o diagnóstico precoce e orientar políticas de saúde mais eficazes.”

Por sua vez, Paulo Urbano, presidente da APIR afirma que “para quem vive com doença renal, informação significa melhores cuidados e mais qualidade de vida. Este projeto dá visibilidade a uma condição muitas vezes silenciosa e permite que o país conheça, finalmente, a verdadeira dimensão do problema.”

Para a execução do estudo, a Boehringer Ingelheim escolheu a IQVIA, empresa global de referência na realização de estudos epidemiológicos e de investigação em saúde. O convite à participação é feito porta a porta por equipas qualificadas. A participação é simples e voluntária, envolvendo um questionário de caracterização e uma avaliação simples da função renal, realizada através de análises ao sangue e à urina.

Este estudo de prevalência integra-se no Projeto HÉRCULES, uma iniciativa mais ampla de geração de evidência de mundo real promovida pela Boehringer Ingelheim, dedicada às doenças cardiorrenais e metabólicas.

Os dados recolhidos permitirão compreender a prevalência real da DRC em Portugal, identificar fatores de risco e perceber de que forma a doença se relaciona com outras condições frequentes, como doenças cardiovasculares e metabólicas. A ambição é criar uma base científica sólida que apoie decisões futuras em saúde pública, com impacto na prevenção e no diagnóstico precoce.

“A doença renal crónica é uma condição silenciosa, raramente sintomática nas fases iniciais e, por isso, é frequentemente diagnosticada tardiamente, mesmo nas pessoas de risco”, afirma Noélia Lopez, Diretora Médica da Boehringer Ingelheim Portugal. “Queremos saber quantos são, onde estão e conhecer as suas características clínicas e sociodemográficas, colmatando a lacuna de conhecimento que existe nesta área.”

Os resultados do estudo de prevalência estão previstos para o final de 2026 e serão divulgados junto da comunidade científica, decisores, profissionais de saúde e sociedade em geral.

Com o Projeto HÉRCULES, a Boehringer Ingelheim reforça o seu compromisso com a geração de conhecimento científico independente, com o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão da saúde renal em Portugal e apoiar, a médio e longo prazo, estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e melhoria da resposta do sistema de saúde.

Para mais informação sobre este estudo, consultar:

https://www.boehringer-ingelheim.com/pt/sobre-nos/projecto-hercules