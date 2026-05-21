Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Don Fran junta talentos em concerto na Quinta Alegre

21 de maio de 2026 às 15:42
As mais lidas

Concerto de Don Fran, a 23 de maio, reúne ex-participantes dos Talentos do Bairro, no Palácio Quinta Alegre.

O artista Don Fran promove, no próximo dia 23 de maio, um concerto especial no Palácio Quinta Alegre, Freguesia de Santa Clara, num espetáculo que promete celebrar a música, os talentos emergentes e o espírito de comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Clara e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Palácio Quinta Alegre. 

Don Fran atua na Quinta Alegre, Charneca, dia 23 de maio
Don Fran e outros artistas atuam na Quinta Alegre, Charneca, a 23 de maio
Don Fran atua na Quinta Alegre, Charneca, dia 23 de maio
Don Fran e outros artistas atuam na Quinta Alegre, Charneca, a 23 de maio

Além da atuação principal de Don Fran, o espetáculo contará com a participação de vários ex-concorrentes do projeto Talentos do Bairro, que regressam ao palco para partilhar o seu percurso artístico. Entre os convidados estarão G Cash, Holandex, Rato Chinês, Cláudia Amador, Igor D’araujo e Miriam e Banda. 

O evento será também uma oportunidade para divulgar a nova edição do projeto “Talentos de Lisboa”, iniciativa que promove a descoberta e valorização de artistas nas áreas da Musica, Dança e Artes Performativas. Durante o concerto, estarão presentes promotores do projeto para esclarecer dúvidas e apoiar os interessados no processo de inscrição. 

O público terá oportunidade de assistir a um espetáculo único protagonizado por Don Fran, num momento de celebração da música e dos percursos artísticos nascidos nos bairros da cidade. O concerto pretende também reforçar o papel da cultura e da expressão artística como ferramentas de inclusão, participação e valorização dos talentos locais, aproximando a comunidade da criação artística. O espetáculo tem início às 17h00 e está aberto à comunidade. 

Programa artístico: 

Local: Quinta Alegre, Charneca – Freguesia de Santa Clara 

Para mais informações sobre o projeto “Talentos de Lisboa”, os interessados poderão obter apoio presencial junto da equipa de promotores presente no local do evento. 

Tópicos Espetáculo espetácul Nova Música músico Lisboa Santa Casa de Misericórdia Santa Clara
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Don Fran junta talentos em concerto na Quinta Alegre