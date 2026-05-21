Don Fran junta talentos em concerto na Quinta Alegre

Concerto de Don Fran, a 23 de maio, reúne ex-participantes dos Talentos do Bairro, no Palácio Quinta Alegre.

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O artista Don Fran promove, no próximo dia 23 de maio, um concerto especial no Palácio Quinta Alegre, Freguesia de Santa Clara, num espetáculo que promete celebrar a música, os talentos emergentes e o espírito de comunidade. A iniciativa é realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Clara e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Palácio Quinta Alegre.

Além da atuação principal de Don Fran, o espetáculo contará com a participação de vários ex-concorrentes do projeto Talentos do Bairro, que regressam ao palco para partilhar o seu percurso artístico. Entre os convidados estarão G Cash, Holandex, Rato Chinês, Cláudia Amador, Igor D’araujo e Miriam e Banda.

O evento será também uma oportunidade para divulgar a nova edição do projeto “Talentos de Lisboa”, iniciativa que promove a descoberta e valorização de artistas nas áreas da Musica, Dança e Artes Performativas. Durante o concerto, estarão presentes promotores do projeto para esclarecer dúvidas e apoiar os interessados no processo de inscrição.

O público terá oportunidade de assistir a um espetáculo único protagonizado por Don Fran, num momento de celebração da música e dos percursos artísticos nascidos nos bairros da cidade. O concerto pretende também reforçar o papel da cultura e da expressão artística como ferramentas de inclusão, participação e valorização dos talentos locais, aproximando a comunidade da criação artística. O espetáculo tem início às 17h00 e está aberto à comunidade.

Programa artístico:

Local: Quinta Alegre, Charneca – Freguesia de Santa Clara

Para mais informações sobre o projeto “Talentos de Lisboa”, os interessados poderão obter apoio presencial junto da equipa de promotores presente no local do evento.