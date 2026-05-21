CONTINENTE É ´A CASA DE TODA A GENTE`

Nova campanha multimeios celebra a vida em casa e inspira clientes a viver melhor dentro e fora de portas, com conveniência, qualidade e design aos melhores preços.

Feira de Verão até dia 21 de junho apresenta uma variedade de propostas e artigos tendência, pensados para todos os tipos de casa e personalidade.

Adicionalmente, entre os dias 22 e 31 de maio estará disponível um cupão de 15% de desconto em toda a loja.

Reforçando a aposta na disponibilização de soluções para o dia a dia no lar, o Continente lança a campanha multimeios “A casa de toda a gente”, um convite a descobrir opções para todos os estilos de vida, com conveniência, variedade e design aos melhores preços.

Com presença em televisão, rádio, digital, exterior, lojas e folheto, a nova campanha — desenvolvida pela Fuel — parte de uma expressão bem conhecida para a reinventar, ao trazer a “casa da mãe Joana” para o centro da narrativa. A par de tantas outras, como as da Cláudia, do Júlio, da Hermínia ou da Célia — o Continente celebra a diversidade de estilos e rotinas, assumindo-se como uma marca que faz parte de todas as casas e de todas as fases de vida.

Mais do que um espaço físico, a casa é o cenário onde se vivem rotinas, se criam memórias e se partilham momentos. E é precisamente essa diversidade de vivências que o Continente celebra, através de uma oferta pensada para responder às necessidades reais do quotidiano — do mobiliário à decoração, da cozinha à arrumação.

Com a chegada dos dias mais longos e quentes, a casa ganha uma nova dimensão e prolonga-se para o exterior. Varandas, terraços e jardins transformam-se em extensões naturais dos espaços interiores, dando lugar a refeições ao ar livre, encontros descontraídos e momentos de convívio.

É neste contexto que o Continente promove a sua Feira de Verão, a decorrer até 21 de junho, reunindo uma seleção alargada de produtos pensados para aproveitar ao máximo os espaços exteriores. Com propostas que vão do mobiliário e iluminação de exterior a barbeques, piscinas, brinquedos de grande porte e campismo, passando ainda pela decoração e pelas utilidades domésticas, sempre com foco na funcionalidade, no conforto e no estilo, sem esquecer o preço.

Concebida para responder a diferentes perfis e preferências, a Feira de Verão oferece soluções versáteis que se adaptam a casas e estilos de vida distintos — do mais urbano ao mais descontraído, do essencial ao mais sofisticado.

Em destaque, encontra-se o Conjunto de refeição KASA em madeira e metal (PVP: 190€) , composto por uma mesa e quatro cadeiras. Em tons de amarelo, convida a desfrutar de refeições confortáveis e momentos bem passados ao ar livre.

E porque o verão convida a mais momentos no exterior, a Tenda de Campismo Berg (PVP: 24,99€) é a opção ideal para quem se procura aventurar na natureza. De montagem fácil, esta tenda tem espaço para duas pessoas permite noites de descanso confortáveis, abrigadas e seguras.

Para reunir amigos e família, o Barbecue a Carvão com 2 Grelhas Miramar BBQ Collection (PVP: 39,99€) apresenta-se como uma solução prática e versátil para aproveitar os dias mais quentes. Com duas grelhas para preparar diferentes alimentos em simultâneo, este modelo alia funcionalidade e simplicidade, tornando cada refeição ao ar livre num momento de convívio descontraído e saboroso.

Com esta iniciativa, o Continente reforça o seu compromisso em inspirar os clientes a transformar as suas casas em verdadeiros lares, promovendo ambientes tranquilos e com boa energia.

Os produtos estão disponíveis nas lojas Continente e toda a gama pode ser encontrada online, garantindo comodidade e acessibilidade a todos os clientes.

FICHA TÉCNICA:

Agência Criativa: Fuel

Produção: BomBom

Realização: Pedro Jarnac

Consultoria de Produção: Pro(u)d

Música original: Fred Ferreira (Salva Studio)

Sonorização: Indigo

Sobre o Continente

O Continente é a marca de retalho alimentar da MC. Com 40 anos, foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal. Hoje, além do Continente Online, disponibiliza cerca de 400 lojas em todo o país, com uma proposta de valor que prioriza o cliente e responde a diferentes necessidades: Continente (Hipermercado), Continente Modelo (Grande Supermercado) e Continente Bom Dia (Loja de Vizinhança). Sustentabilidade, Qualidade, Variedade e Preços Baixos orientam a atividade em todos os formatos.