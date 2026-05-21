APPM Marketing Awards 2026 arrancam com júri de excelência nova categoria e novo prémio: MARTECH

A edição de 2026 dos APPM Marketing Awards arrancou hoje, dia 21 de maio, com a reunião de Kick off, onde foi apresentado o júri desta edição, o calendário oficial, as categorias a concurso e as principais novidades dos prémios de 2026.



Júri dos APPM Marketing Awards 2026 reúne-se para premiar o setor

Promovidos pela APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, os APPM Marketing Awards distinguem as estratégias, campanhas e projetos que melhor representam a excelência do marketing em Portugal, com foco na criatividade, inovação, estratégia, impacto e resultados.

A edição de 2026 reforça o posicionamento dos prémios como uma referência no setor, ao reconhecer práticas de marketing que transformam marcas, negócios e a sociedade. Este ano, e mais uma vez, os prémios evoluem para responder às novas exigências do mercado, com uma atualização das subcategorias em várias áreas e a introdução de uma nova categoria: Martech.

A nova categoria Martech pretende distinguir a utilização estratégica de tecnologias no marketing, para melhorar a gestão de dados, a automação de processos, a personalização da comunicação e a eficácia das estratégias de marketing. Esta categoria valoriza a integração de plataformas, a inovação tecnológica, sempre considerando o impacto real no desempenho das marcas.

Entre as subcategorias da nova categoria Martech estão Estratégia de Martech e Integração de Plataformas, Marketing Automation, CRM, CDP e Gestão de Dados de Cliente, Personalização e Tecnologia de Experiência do Cliente, Inteligência Artificial e Analytics Avançado em Martech e Criatividade Aplicada à Tecnologia.

Esta nova categoria dá também origem ao Prémio Martech, uma das novidades de 2026, que será atribuído por votação da Direção da APPM, considerando os trabalhos premiados pelo júri com ouro e prata na categoria Martech.

Considerando a nova categoria, os APPM Marketing Awards 2026 passam a contar com 10 categorias, numa evolução que acompanha as transformações do marketing e a crescente relevância de temas como inteligência artificial, customer experience, commerce, full funnel media, employer branding, comunicação de crise, experiências imersivas, first party data e modelos de inovação aplicados ao negócio.

“A criação da categoria Martech representa um passo natural na evolução dos APPM Marketing Awards. O marketing é hoje cada vez mais estratégico, tecnológico e orientado por dados, e era fundamental reconhecer os projetos que demonstram como a tecnologia pode potenciar a criatividade, a personalização, a eficácia e os resultados das marcas”, refere Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards.

O júri da edição de 2026 integra profissionais de referência, com experiência em diferentes áreas do marketing, como: comunicação, media, jogos online, tecnologia, ensino, retalho, consumo, entretenimento, banca, desporto e grande distribuição:

Andreia Vaz – Worten

Inês Simões – Ageas

Mónica Oliveira – Delta Cafés

Susana Doutor – Renault

José Miguel Almeida - Betano

Susana Alves Silva – EssenceMediacom

Rui Piteira – Tabaqueira

Filipa Afonso – Lidl

Alexandra Machás – SCOPEN

Miguel Soares – TVI | Media Capital

João Pedro Machado – McDonald’s

Madalena Beirão – Zilian / Podcast Sapateado

Paulo Tomé – Novo Banco

André Louraço – Kinesso, Fuel & Fly Wheel | Omnicom

Paulo Pinto – Havas Worldwide

Tiago Esteves – Sport TV

Carla Rodrigues – What About Agency

Hugo Jorge – LG Electronics

Carlos Vergueiro – Pescanova

Pedro Brito – Nova SBE

Presidente dos Prémios: Sandra Alvarez – APPM

As candidaturas decorrem de 1 de junho a 31 de julho, com período Early Bird entre 1 e 30 de junho. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 15 de outubro.

Mais informações:

https://appm.pt/marketing-awards/

Sobre a APPM Criada em 1967, a APPM – Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing tem como missão afirmar a importância da profissão e da função de Marketing nos diversos setores de atividade. Compromete-se a promover um maior número de iniciativas nas várias áreas do marketing, contribuindo para o reconhecimento e valorização dos seus Associados. A sua atuação assenta nos 6 C’s: Comunidade, Conhecimento, Conferências, Carreiras, Competências e Certificação.

Para mais Informações contactar:

Carla Jorge | carla.jorge@appm.pt | +351 966 139 961