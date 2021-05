Dom Pedro Marina reabre dia 8 de junho

com flash sale de estadia com jantar em Vilamoura

O emblemático Dom Pedro Marina reabre as portas no dia 8 de junho, com uma campanha inédita de oferta de Estadia com pequeno-almoço e jantar em 4 restaurantes de Vilamoura.

A pensar feriados de junho, na praia e nos dias quentes de verão que se avizinham, a unidade lança um Flash Sale até dia 30 de maio com 20% de desconto que acumula com o desconto 15% do cartão Dom Pedro Club Card.

Esta oferta também é válida para as 38 suites exclusívas, um produto único em Vilamoura. As suítes podem ter um ou dois quartos e são perfeitas para umas férias em família ou em casal.

Para usufruir deste desconto só tem de ir ao site do grupo hoteleiro, ou clicar aqui e ver a nossa seleção de alojamento. Esta campanha é válida para estadias entre o período de 8 de junho 30 de outubro de 2021.

Sinónimo de excelência, tradição e qualidade, o grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection conta, no Algarve, com três hotéis em Vilamoura, e um em Lagos.