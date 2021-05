Reconhecimentos de excelência aos vinhos da Adega da Vermelha

Em 1963, na Vermelha, é fundada uma Adega cooperativa com objectivo de comercializar vinhos engarrafados com a produção dos pequenos produtores locais. Sempre se destacou no que diz respeito ao mercado dos Vinhos Leves, denominação exclusiva da Região Demarcada de Lisboa. Com o avançar dos anos tem dado cada vez mais provas ao mercado da sua excelente qualidade nas restantes gamas de vinhos Mundus (tintos, brancos e rosés maduros). Recentemente lançaram, a gama de vinhos Adega da Vermelha, que também se tem revelado com uma óptima qualidade.