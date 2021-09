Cursos online para jovens

Sem ter de sair de casa, sem enfrentar trânsito, engarrafamentos, confusões, mas com a mesma qualidade, excelência e sucesso das aulas presenciais, surgem as aulas ONLINE de INGLÊS da International House Lisbon.

Aulas online com o professor sempre presente, com atividades interativas integradas no plano pedagógico. Com as aulas online será mais fácil organizares a agenda e ajustares com outras atividades extra-curriculares. Faz o teu exame de Cambridge connosco! Poupa tempo e investe no teu futuro! Foco, atenção e disciplina!





Estuda ONLINE com a IH Lisbon!

O futuro fala INGLÊS!