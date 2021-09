Fundada em 1871 na Alemanha, em 2021 a KSB faz 150 anos, sendo o fabricante de bombas e válvulas mais antigo do mundo!

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

KSB faz 150 anos. Fabricante de bombas mais antigo do mundo.

A KSB é um fabricante de bombas centrífugas (conhecidas como bombas de água, apesar da KSB fabricar bombas e válvulas para todo o tipo de fluidos, incluindo corrosivos e sólidos) e válvulas, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países em todo o mundo, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA, com sede em Sintra e delegação no Porto.

Como a KSB foi fundada em 1871 (pelos senhores K lein, S hazlin e B ecker, cujos descendentes ainda gerem esta empresa familiar), em 2021 vai fazer 150 anos, sendo o fabricante de bombas e válvulas mais antigo em todo o mundo, o que lhe dá uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

O Grupo KSB tem um volume de negócios anual de cerca de 2,5 mil milhões de Euros e 15.000 colaboradores – números comparáveis com os das 10 maiores empresas Portuguesas – e a KSB em Portugal factura anualmente cerca de 6 milhões de Euros e tem 20 colaboradores.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Uma das principais forças da KSB, em Portugal e no mundo, além da elevada qualidade dos seus colaboradores e dos seus produtos, é a sua Assistência Técnica, pois enquanto os seus principais concorrentes delegam a assistência técnica a revendedores, a KSB mantém desde sempre assistência técnica própria, na qual realiza regulares e elevados investimentos, seja na formação dos seus colaboradores, seja em tecnologia de ponta, em ferramentas e máquinas.

Outra forte característica da KSB é o seu foco na inovação, sendo o último exemplo o dispositivo KSB Guard, de fácil instalação numa qualquer bomba (através de íman ou autocolante), que recolhe, trata e disponibiliza dados (vibrações e temperatura) e alertas no telemóvel, sobre o estado das bombas, especialmente adequado para o teletrabalho, fundamental durante a pandemia de Covid19.

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a KSB, agradecemos que nos contacte através do telefone 210 112 300, do e-mail: joao.leite@ksb.com, ou que consulte o nosso site www.ksb.pt.