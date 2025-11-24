Amino RainTM Glasswater Serum

Um sérum de hidratação avançada que desperta a pele com um toque imediato de luminosidade, aumenta o brilho ao longo do tempo e torna a pele mais firme e suave com um acabamento “glowy”

O QUE FAZ A FÓRMULA

Formulado com uma dose única de 1% de ácido poliamino fermentado (também conhecido como ácido poliglutâmico) e 0,5% de dipalmitoil hidroxiprolina, o Amino Rain proporciona uma hidratação poderosa e duradoura enquanto contribui para a manutenção do colagénio. O Hiya Super Hydration Water Complex ajuda a melhorar a recuperação da pele, reforçando a elasticidade e a função barreira, enquanto um sistema potenciador de luminosidade intensifica o brilho para uma aparência brilhante. A pele fica suave, hidratada e com um aspeto mais luminoso de imediato e ao longo do tempo.

INGREDIENTES EM DESTAQUE1,0% de ácido poliamino fermentado: também conhecido como ácido poliglutâmico. Criado através da polimerização -ligação -de moléculas de ácido glutâmico (um aminoácido). A 1,0%, ajuda a potenciar os poderosos e duradouros benefícios de hidratação do Amino Rain.

Hiya Super Hydration Water Complex: quatro tipos de ácido hialurónico, cada um com propriedades e solubilidades diferentes - ácido hialurónico, crosspolímero de ácido hialurónico de sódio, hialuronato de sódio desidratado e hialuronato de sódio hidrolisado - que ajudam a fornecer e reter a hidratação do Amino Rain, proporcionando hidratação 24 horas enquanto defendem a pele contra danos ambientais e melhoram a sua elasticidade.

0,5% de dipalmitoil hidroxiprolina: também conhecido como o super aminoácido. Derivado da hidroxiprolina, um dos principais aminoácidos presentes no colagénio saudável, este aminoácido possui benefícios peptídicos poderosos para a pele, ajudando a aumentar os níveis de hidratação e a melhorar a firmeza.

O QUE MAIS PRECISA DE SABER

A sofisticada fórmula do Amino Rain ajuda a manter o equilíbrio essencial de água na pele e pode ser misturada com qualquer creme Drunk Elephant (como o Lala Retro) para fornecer a hidratação essencial de que a pele necessita. O Amino Rain é formulado com um pH de 5.5, adequado à pele, e é 100% livre de óleos essenciais, silicones, fragrâncias e álcoois solventes.

UTILIZAÇÃO SUGERIDAAgitar antes de usar. Aplicar uma dose na pele limpa, uma vez por dia. Pode ser usado juntamente com qualquer sérum, tratamento ou hidratante Drunk Elephant.

VAI GOSTAR DAS ESTATÍSTICAS

115% de melhoria no nível de hidratação imediatamente e após 24 horas *

94% das pessoas observaram uma melhoria imediata no brilho e luminosidade da pele^

Clinicamente comprovado para tonificar a pele e melhorar a luminosidade em 4 semanas ^

*em estudo clínico/instrumental com 31 pessoas^

em estudo clínico de 34 pessoas

Disponível nas lojas Sephora e Online

PVP: 55,00€ | 30 ml

A DIFERENÇA DRUNK ELEPHANT

A Drunk Elephant utiliza apenas ingredientes que beneficiam diretamente a saúde da pele ou promovem a integridade das nossas fórmulas. Concentramo-nos em níveis de pH saudáveis, formulações que a pele reconhece, pequenas estruturas moleculares que são facilmente absorvidas e ingredientes ativos eficazes que preservam o manto ácido da pele. E nunca utilizaremos aquilo a que chamamos os Suspicious6: óleos essenciais, álcoois secantes, silicones, protetores solares químicos, fragrâncias/corantes e SLS. Estas seis categorias deingredientes estão na origem de muitos problemas comuns de pele. Não é preciso ter medo deles; basta estar ciente deles. Quando são totalmente removidos da sua rotina -quando faz uma Drunk Break – a pele pode reiniciar-se e regressar ao seu estado mais saudável e equilibrado.