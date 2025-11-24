Amino RainTM Glasswater Serum

Um sérum de hidratação avançada que desperta a pele com um
toque imediato de luminosidade, aumenta o brilho ao longo do tempo e torna a
pele mais firme e suave com um acabamento “glowy”
O QUE FAZ A
FÓRMULA
Formulado com uma dose única de 1% de ácido poliamino
fermentado (também conhecido como ácido poliglutâmico) e 0,5% de dipalmitoil
hidroxiprolina, o Amino Rain proporciona uma hidratação poderosa e duradoura
enquanto contribui para a manutenção do colagénio. O Hiya Super Hydration Water
Complex ajuda a melhorar a recuperação da pele, reforçando a elasticidade e a
função barreira, enquanto um sistema potenciador de luminosidade intensifica o
brilho para uma aparência brilhante. A pele fica suave, hidratada e com um
aspeto mais luminoso de imediato e ao longo do tempo.
INGREDIENTES EM DESTAQUE1,0% de ácido
poliamino fermentado: também conhecido como ácido poliglutâmico. Criado através
da polimerização -ligação -de moléculas de ácido glutâmico (um aminoácido). A
1,0%, ajuda a potenciar os poderosos e duradouros benefícios de hidratação do
Amino Rain.
Hiya Super Hydration Water Complex: quatro tipos de ácido
hialurónico, cada um com propriedades e solubilidades diferentes - ácido
hialurónico, crosspolímero de ácido hialurónico de sódio, hialuronato de sódio
desidratado e hialuronato de sódio hidrolisado - que ajudam a fornecer e reter
a hidratação do Amino Rain, proporcionando hidratação 24 horas enquanto
defendem a pele contra danos ambientais e melhoram a sua elasticidade.
0,5% de dipalmitoil hidroxiprolina: também conhecido como o
super aminoácido. Derivado da hidroxiprolina, um dos principais aminoácidos
presentes no colagénio saudável, este aminoácido possui benefícios peptídicos
poderosos para a pele, ajudando a aumentar os níveis de hidratação e a melhorar
a firmeza.
O QUE MAIS PRECISA DE SABER
A sofisticada
fórmula do Amino Rain ajuda a manter o equilíbrio essencial de água na pele e
pode ser misturada com qualquer creme Drunk Elephant (como o Lala Retro) para
fornecer a hidratação essencial de que a pele necessita. O Amino Rain é
formulado com um pH de 5.5, adequado à pele, e é 100% livre de óleos
essenciais, silicones, fragrâncias e álcoois solventes.
UTILIZAÇÃO SUGERIDAAgitar antes de usar. Aplicar uma dose na pele limpa, uma
vez por dia. Pode ser usado juntamente com qualquer sérum, tratamento ou
hidratante Drunk Elephant.
VAI GOSTAR DAS ESTATÍSTICAS
115% de melhoria no nível de hidratação imediatamente e
após 24 horas *
94% das pessoas observaram uma melhoria imediata no brilho
e luminosidade da pele^
Clinicamente comprovado para tonificar a pele e melhorar a
luminosidade em 4 semanas ^
*em estudo clínico/instrumental com 31 pessoas^
em estudo clínico de 34 pessoas
Disponível nas lojas Sephora e Online
PVP: 55,00€ | 30 ml
A DIFERENÇA DRUNK ELEPHANT
A Drunk Elephant
utiliza apenas ingredientes que beneficiam diretamente a saúde da pele ou
promovem a integridade das nossas fórmulas. Concentramo-nos em níveis de pH
saudáveis, formulações que a pele reconhece, pequenas estruturas moleculares
que são facilmente absorvidas e ingredientes ativos eficazes que preservam o
manto ácido da pele. E nunca utilizaremos aquilo a que chamamos os Suspicious6:
óleos essenciais, álcoois secantes, silicones, protetores solares químicos,
fragrâncias/corantes e SLS. Estas seis categorias deingredientes estão na origem de muitos problemas comuns de
pele. Não é preciso ter medo deles; basta estar ciente deles. Quando são
totalmente removidos da sua rotina -quando faz uma Drunk Break – a pele pode
reiniciar-se e regressar ao seu estado mais saudável e equilibrado.
Invadiram uma escola na Nigéria sequestraram cerca de 300 alunos e professores. Na sede do Bloco de Esquerda, no site esquerda.pt, na espuma de Mariana Mortágua e na antiquíssima modelo Aparício, imperou o silêncio violento.
Vivemos num aqui-e-agora permanente, num ambiente digital que se infiltrou em todas as dimensões da vida e do trabalho. E, fascinados, desenvolvemos uma espécie de dissonância coletiva que atribui ao digital a solução para quase tudo.