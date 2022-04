Borrego do Alto Alentejo à mesa de mais de 100 restaurantes

Os 15 municípios do distrito de Portalegre vão ser palco da 1.ª edição da quinzena gastronómica Terras do Borrego ’22, entre 8 e 24 de abril.







O Alto Alentejo vai ser palco da 1.ª edição da quinzena gastronómica Terras do Borrego ’22, entre os dias 8 e 24 de abril, em mais de 100 restaurantes nos vários concelhos do distrito de Portalegre: Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel.

Esta iniciativa ocorre no âmbito da afirmação do concelho de Sousel enquanto Capital do Borrego, com o lançamento de uma marca e de um vasto programa de valorização do território. Baseia-se na importância económica do gado ovino, que mereceu já a classificação de qualidade IGP (Indicação Geográfica Protegida) do Borrego do Nordeste Alentejano.









Assim, quem visitar Sousel e os restantes municípios do Alto Alentejo, ao longo dos 15 dias que correspondem ao período pascal, poderá saborear diferentes receitas de borrego, tais como as famosas costeletas e o ensopado. A lista de espaços de restauração e hotelaria aderentes pode ser consultada no site www.souselcapitaldoborrego.pt ou nas redes sociais do projeto ( Facebook Instagram ).





"Sousel é hoje, indiscutivelmente, uma referência inigualável no país e no Mundo ao nível do setor ovino. A nossa carne de borrego é um produto de excelência que aliamos ao saber fazer único das nossas gentes e aos produtos endógenos da região. Estão reunidas as condições para a ‘receita’ perfeita que resulta neste evento. Queremos promover o que de melhor se faz em Sousel, mas também em todo o Alto Alentejo, tendo o borrego e as tradições a ele associadas no centro desta dinâmica intermunicipal", explica Manuel Valério, presidente da Câmara Municipal de Sousel.

Prato-estrela da edição deste ano assinado pelo chef Jorge Peças





A 1.º edição das Terras do Borrego ’22 conta com a assinatura premium de Jorge Peças, natural de Sousel e afamado chef de cozinha do Convento do Espinheiro, em Évora, que confecionou o prato-estrela do evento: Assado lento de borrego com acelgas e que será servido em muitos dos estabelecimentos.





"Aceitei com orgulho o convite que a Câmara Municipal de Sousel me interpôs para fazer parte deste projeto e ser a cara da 1ª edição das Terras do Borrego. Enquanto filho da terra, sinto-me feliz por contribuir para este tipo de projetos, importantes para o desenvolvimento regional e para a valorização daquilo que é nosso, das nossas receitas e produtos endógenos", garante Jorge Peças, chef embaixador da quinzena gastronómica.





Para assinalar o primeiro ano desta iniciativa, a Câmara Municipal de Sousel tem ainda agendadas uma série de atividades culturais, que inclui atuações musicais, sessões literárias e um mercado de rua.





Esta quinzena gastronómica irá ocorrer todos os anos na mesma época, pretendendo afirmar-se como uma referência gastronómica, apoiar a economia local e contribuir para o desenvolvimento turístico de Sousel e da região.