Festival Dunas de São Jacinto regressa em Agosto

A Câmara Municipal de Aveiro promove, de 22 a 24 de agosto, a nona edição do Festival Dunas de São Jacinto. Com um cartaz musical de referência e um programa abrangente, gratuito e para todas as idades, o evento volta a celebrar o verão num território de elevada riqueza natural, com forte envolvimento comunitário.

Este ano, o grande espetáculo noturno será o inédito "Palais des Eaux", apresentado nas noites de sexta-feira e sábado, com música, luz e projeção em grande escala, reforçando a componente imersiva do evento. No sábado à tarde, regressa também o Aveiro Air Show, que promete impressionar com manobras acrobáticas sobre a Baía de São Jacinto.

O Festival Dunas 2025 contará com os concertos de Gisela João (sexta-feira, dia 22), Ana Bacalhau (sábado, dia 23) e David Fonseca (domingo, dia 24), todos na Praça Carlos Roeder, com início às 22h00 nos dois primeiros dias e às 18h00 no dia de encerramento. A programação musical inclui ainda atuações de Best Youth e Minta & The Brook Trout, além de espetáculos de novo circo e artes performativas como Gota, Las Cosas Imposibles e Matraka ma non Troppo.

Ao longo dos três dias, haverá experiências de surf, stand up paddle (SUP), canoagem, frisbee, caminhadas, torneios desportivos, oficinas ambientais e o tradicional Festival de Papagaios, além da abertura ao público do Centro Interpretativo da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

A componente cultural é reforçada com uma nova exposição sobre a história da Base Militar em São Jacinto, a presença da Biblioteca Itinerante "Dunas com História" e visitas guiadas pelo Trilho da Natureza, promovendo a valorização ambiental e o conhecimento do território.

Mantendo o compromisso com a mobilidade sustentável, estarão disponíveis os serviços de Eco-Taxi, E-Bike Xperience, o programa POP Verão e o circuito especial do ferryboat. Durante o evento, será assegurada a ligação entre os diferentes pontos de interesse, promovendo a acessibilidade a toda a população.

No domingo, dia 24, o destaque vai para o FLY-IN Dunas 2025, o maior encontro nacional de aeronaves ultraleves, que volta a reunir dezenas de pilotos no Regimento de Infantaria n.º 10. A par disso, decorrem provas de orientação, torneios de voleibol de praia e o Campeonato de Frisbee, reforçando o espírito desportivo e o contacto com a natureza.

Com entrada gratuita, o Festival Dunas de São Jacinto 2025 promete três dias de grande celebração, animação e convívio, afirmando-se como uma marca distintiva do verão em Aveiro e da valorização de São Jacinto como destino turístico e ecológico de excelência.

Programa completo disponível em: www.festivaldunassaojacinto.pt