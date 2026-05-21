ARRAIAL DE ALVALADE REGRESSA EM JUNHO E AFIRMA-SE COMO UMA DAS TRADIÇÕES POPULARES DA CIDADE

Quim Barreiros, Rosinha, Táxi e Miguel Luz integram o cartaz da edição de 2026

O Arraial de Alvalade está de regresso ao Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito, nos dias 9, 10, 12 e 13 de junho, consolidando-se como um dos eventos mais acarinhados das festas populares de Lisboa.



Arraial de Alvalade com Quim Barreiros, Rosinha, Táxi e Miguel Luz, de 9 a 13 de junho

Depois do sucesso de anos anteriores, o evento afirma-se cada vez mais como um ponto de encontro intergeracional, onde tradição, música e espírito de bairro se cruzam num ambiente pensado para toda a família.

A edição deste ano volta a apostar numa programação que junta nomes incontornáveis da música popular portuguesa a artistas capazes de aproximar diferentes gerações.

O programa arranca no dia 9 de junho com Quim Barreiros, presença incontornável das festas populares portuguesas e um dos artistas mais acarinhados pelo público.

No dia 10 de junho sobe ao palco Rosinha, conhecida pela irreverência, energia contagiante e temas que já fazem parte do imaginário das festas populares de norte a sul do país.

Um dos momentos mais aguardados desta edição acontece a 12 de junho com a atuação dos Táxi, numa noite que promete revisitar alguns dos maiores clássicos da música portuguesa e criar um momento especial sob o céu de Lisboa.

O encerramento acontece a 13 de junho com Miguel Luz, uma das novas figuras da música nacional e um dos criadores digitais mais populares junto do público mais jovem, trazendo ao Arraial uma energia mais contemporânea e transversal.

Uma das grandes novidades desta edição é a criação de um palco bailarico, que promete prolongar a animação ao longo dos quatro dias do evento, com música popular, dança e momentos de convívio pensados para todas as gerações.

Além dos concertos, o recinto contará ainda com zona de restauração, bares, espaço infantil e condições reforçadas de segurança e conforto, garantindo uma experiência acessível e preparada para receber visitantes de todas as idades.

Com entrada livre, o Arraial de Alvalade decorre a partir das 15h00, no Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito.

CARTAZ

9 de junho | Quim Barreiros e DJ Don André

10 de junho | Rosinha e Deixa Rolá

12 de junho | Táxi e Paladin, Tudo ao Molho

13 de junho | Miguel Luz e Remember 90s vs 00s

Local

Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito - Alvalade

Horário

A partir das 15h00

Entrada

Livre