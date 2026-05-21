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Angariação de fundos para José

21 de maio de 2026 às 15:12
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A Associação Salvador lançou no início do mês uma campanha para apoiar as obras de adaptação da casa de banho de uma criança de 3 anos com deficiência motora, angariando um total de 3.110€.  

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A iniciativa teve como objetivo melhorar as condições de acessibilidade e segurança na casa do José, uma criança com uma condição neurológica rara, Síndrome L1CAM, que compromete significativamente o movimento e a autonomia. A adaptação da casa de banho permitirá tornar os cuidados de higiene diários mais seguros, confortáveis e dignos, tanto para o José como para a família.  

Lançada pela Associação Salvador, a campanha apelou à solidariedade de todos para responder a uma necessidade urgente da família, que enfrenta diariamente desafios acrescidos devido à condição clínica do José.  

Com esta campanha, a Associação Salvador reforça a sua missão de apoiar pessoas com deficiência motora em Portugal, promovendo a inclusão, a autonomia e melhores condições de vida para quem enfrenta barreiras físicas e sociais.  

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