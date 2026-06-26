Academia Ponto Verde regressa às praias do Continente, dos Açores e da Madeira com a maior edição de sempre

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Durante 30 dias, o programa educativo da Ponto Verde vai chegar a 30 praias do litoral, assim como praias fluviais e piscinas municipais

A edição deste ano conta com uma nova dinâmica dedicada à reciclagem de embalagens, num total de 3 atividades lúdicas e divertidas

O objetivo da Ponto Verde é chegar a mais de 5.000 crianças

Este verão, a Academia Ponto Verde regressa a várias praias e piscinas do País para ensinar os mais novos a reciclar embalagens nos ecopontos, reforçando a importância desta boa prática em qualquer momento e em qualquer lugar. A iniciativa educativa da Ponto Verde vai estar presente até 31 de julho, de segunda a sexta-feira, em 30 locais de norte a sul de Portugal e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, naquela que será a maior edição até ao momento.

Jogos, histórias e desafios dedicados à reciclagem de embalagens vão marcar mais uma edição da Academia Ponto Verde nesta época balnear. Entre as atividades disponíveis está o jogo de tabuleiro gigante “Recicla Mania”, onde os participantes são convidados a testar os seus conhecimentos sobre este tema, e a Hora do Conto, que este ano apresenta duas novas histórias para sensibilizar os mais novos para a importância da separação dos resíduos de embalagens. A edição de 2026 traz ainda uma novidade: a Gincana, uma atividade em equipa que desafia as crianças a recolher embalagens ao longo de um percurso e a separá-las corretamente nos respetivos ecopontos.

As praias costeiras e fluviais, bem como as piscinas municipais, transformam-se em espaços privilegiados de diversão e aprendizagem durante o verão. É nestes locais que a Academia Ponto Verde vai promover hábitos mais sustentáveis junto das crianças que aproveitam as férias em família ou integram colónias de férias organizadas por escolas, autarquias e outras entidades.

Para Ricardo Sacoto Lagoa, Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, “as crianças têm um papel determinante na construção de hábitos mais sustentáveis e são agentes de mudança dentro das suas famílias e comunidades. Por isso, é essencial continuarmos a criar oportunidades para que aprendam mais sobre reciclagem de embalagens de forma prática, participativa e divertida, em contextos onde já estão naturalmente durante o verão”.

“Este ano, dada a recetividade das edições anteriores, estamos a realizar a maior edição de sempre da Academia Ponto Verde nas praias e em piscinas, com mais locais, mais dias e mais atividades, e com a expectativa de chegar a mais de cinco mil crianças. Regressamos também aos Açores e à Madeira, pelo segundo ano consecutivo, reforçando o nosso compromisso de levar a literacia ambiental e a sensibilização para a reciclagem de embalagens a cada vez mais crianças em todo o território nacional. É fundamental que todos adquiram este hábito e, num movimento coletivo, contribuam para o País alcançar as metas ambientais que estão estabelecidas para este ano: recolher 65% de todas as embalagens que são colocadas no mercado”, acrescenta.

A Academia Ponto Verde é o projeto educativo da Ponto Verde dedicado à literacia ambiental e à promoção da reciclagem de embalagens nos ecopontos junto dos mais novos, durante todo o ano, proporcionando às crianças um conjunto de atividades lúdicas e de aprendizagem. No ano letivo 2025/2026, o projeto alcançou mais de 37.500 alunos nas escolas de todo o País, ultrapassando o objetivo inicial de 21.000 participantes.

Esta iniciativa, durante o verão, conta com o apoio institucional da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, DRAAC – Direção Regional do Ambiente e Ação Climática da Região Autónoma dos Açores e DRAM – Direção Regional do Ambiente e Mar da Região Autónoma da Madeira.